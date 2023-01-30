В ЯНАО резко вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости

Средняя стоимость коммерческого объекта в Салехарде — семь млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО растет спрос на аренду помещений для бизнеса, наибольший рост отмечен в Ноябрьске. При этом в округе снижаются цены на продажу, сообщил URA.RU Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости компании «Авито».

«В четвертом квартале 2022 года сильнее всего спрос на аренду коммерческих помещений увеличился в Ноябрьске (+31,9) по сравнению с третьим кварталом. Помимо Ноябрьска, рост спроса наблюдается в Салехарде (+12,2%), Новом Уренгое (+10,7%)», — сообщили в компании. Данные посчитали аналитики «Авито Недвижимости».

В Новом Уренгое цена объектов снизилась на 18,8%, средняя стоимость покупки составляет 13 млн рублей. В Салехарде уменьшилась на 9,7%, в среднем, объект обойдется в семь млн рублей. В столице округа на 16,7% упал спрос на покупку, в остальных городах Ямала вырос. «Средняя цена коммерческой недвижимости в Ноябрьске не изменилась от квартала к кварталу и осталась на уровне девяти млн рублей», — уточнили в компании.

В Ноябрьске и Салехарде отмечается уменьшение ежемесячной стоимости аренды. В газовой столице цены остались на уровне третьего квартала 2022 года.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО с начала 2022 года спрос на покупку коммерческой недвижимости вырос до 48%. Объем предложения на гостиницы вырос на 54,2%, отдельно стоящие здания на 19,4% и автосервисы на 16,7%.