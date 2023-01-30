Сенатор Исаков встретился с военнослужащими из ХМАО в зоне СВО

Эдуард Исаков встретился с военнослужащими из ХМАО (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков встретился с военнослужащими из Югры в зоне проведения спецоперации. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Наконец-то мы снова встретились! Если в мобилизационном центре, когда я приезжал, кто-то из них при общении со мной в чем-то сомневался, о чем-то переживал, то сейчас это уже настоящие воины. Сплоченный, единый организм, готовый выполнять любые поставленные перед ним задачи. Вы не представляете, как радостно мне было встретить Комбата, Сайгака, Никиту, всех югорских парней», — написал Исаков.

Сенатор поделился историями военных, и анонсировал скорую встречу с ними. «Они знают, для чего здесь находятся — защищать свои семьи, свой народ, свою страну. Низкий вам поклон, обнимаю. Скоро снова увидимся», — отметил Исаков. Политик посетил Донецкую Народную республику в рамках рабочего визита.

Ранее Исаков посетил военнослужащих, находящихся в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга. Сенатор отметил, что врачи и медицинский персонал госпиталя прилагают все усилия для того, чтобы бойцы благополучно прошли полный курс лечения и после отправились на реабилитацию.

О начале спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. В защите мирного населения принимают участие добровольцы и мобилизованные военнослужащие из всех регионов России.