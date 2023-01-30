В Белом доме оправдались за отказ Байдена поставить самолеты Киеву

Власти США объяснили свое решение об отказе в поставках Украине боевых самолетов F-16. Там считают, что текущие поставки уже достаточно объемные и могут серьезно влиять на ход сражений. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским [войскам] в нынешних боях в зимний период, а также в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — пояснил Кирби позицию Белого Дома в интервью телеканалу
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операция по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада начали помогать киевскому режиму военной и финансовой помощью. При этом желание украинских воздушных сил получить в свое распоряжение самолеты F-16 Вашингтон отказался выполнять.
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