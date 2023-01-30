Байден отказал Киеву в поставках боевых самолетов 31 января 2023 в 02:24 Размер текста - 17 + Вашингтон не будет поставлять истребители F-16 на Украину, заявил Джо Байден Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон не будет поставлять Украине боевые истребители F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден. США не будут поставлять Киеву военные самолеты, заявил Джо Байден. Так президент США отреагировал на вопрос о поставках Киеву американских истребителей F-16 на брифинге в Белом доме. Ранее официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат попросил от западных партнеров несколько десятков американских истребителей F-16. Также агентство рассказывало, что группа военных чиновников пытается незаметно подтолкнуть Пентагон к одобрению поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операция по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада с самого начала помогали Киеву финансами и вооружением. Вашингтон не будет поставлять Украине боевые истребители F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден. США не будут поставлять Киеву военные самолеты, заявил Джо Байден. Так президент США отреагировал на вопрос о поставках Киеву американских истребителей F-16 на брифинге в Белом доме. Ранее официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат попросил от западных партнеров несколько десятков американских истребителей F-16. Также агентство рассказывало, что группа военных чиновников пытается незаметно подтолкнуть Пентагон к одобрению поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операция по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада с самого начала помогали Киеву финансами и вооружением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям