Тюменские компании, связанные с холдингом ARSIB, банкротят за миллиардные долги

Компании, связанные с холдингом ARSIB, банкротят за миллиардные долги

Тюменский холдинг ARSIB работает в сферах строительства, сельского хозяйства и управления недвижимостью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пять тюменских компаний стали участниками судебных разбирательств за долги по налогам более чем на миллиард рублей. Информация появилась в картотеке электронных арбитражных дел системы «Электронное правосудие». Инвормацию подтвердила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В Арбитражный суд Тюменской области обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области к ООО «Магеллан», «Энки Строй» и «Торговый дом «Энки» с заявлениями о признании их несостоятельными (банкротами). Как следует из заявлений, их сумма задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет превышает миллиард рублей», — говорится в сообщении.

Так же в поле зрения фискалов — еще две компании, «ТСВ-Девелопмент» и «Корпорация Агролес». По данным СБИС, все пять компаний через общих учредителей и директоров связаны с топ-менеджерами тюменского холдинга ARSIB. А «Магеллан» и «Энки» указаны на сайте холдинга как его основные активы. На данный момент заявления приняты арбитражным судом Тюменской области, но рассмотрение дел еще не началось.

Это не первый случай, когда налоговики пытаются банкротить связанные с холдингом компании. Ранее URA.RU рассказало, как с ARSIB связаны еще несколько предприятий, проходящих процедуру банкротства.