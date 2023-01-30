30 января 2023

В ХМАО прибыл с официальным визитом заместитель генпрокурора РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, зайцев сергей
Заместитель генпрокурора РФ приехал в ХМАО Фото:

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев приехал в ХМАО. По данным пресс-службы прокуратуры, он посетит региональные подразделения МЧС и ФССП России, а также проведет личный прием граждан автономного округа.

«В программе первого дня визита запланированы встречи с главным федеральным инспектором Александром Постниковым, председателем окружного суда Павлом Шкилевым, руководителями правоохранительных органов автономного округа, региональных подразделений МЧС и ФССП России. Вечером пройдет личный прием граждан Югры по социально значимым вопросам», — указано в пресс-релизе.

Ранее URA.RU сообщало, что визит Сергея Зайцева в ХМАО запланирован на конец января. Жители муниципалитетов округа смогут обратиться к нему в формате видеоконференции.

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Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев приехал в ХМАО. По данным пресс-службы прокуратуры, он посетит региональные подразделения МЧС и ФССП России, а также проведет личный прием граждан автономного округа. «В программе первого дня визита запланированы встречи с главным федеральным инспектором Александром Постниковым, председателем окружного суда Павлом Шкилевым, руководителями правоохранительных органов автономного округа, региональных подразделений МЧС и ФССП России. Вечером пройдет личный прием граждан Югры по социально значимым вопросам», — указано в пресс-релизе. Ранее URA.RU сообщало, что визит Сергея Зайцева в ХМАО запланирован на конец января. Жители муниципалитетов округа смогут обратиться к нему в формате видеоконференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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