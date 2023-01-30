В ХМАО прибыл с официальным визитом заместитель генпрокурора РФ

Заместитель генпрокурора РФ приехал в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев приехал в ХМАО. По данным пресс-службы прокуратуры, он посетит региональные подразделения МЧС и ФССП России, а также проведет личный прием граждан автономного округа.

«В программе первого дня визита запланированы встречи с главным федеральным инспектором Александром Постниковым, председателем окружного суда Павлом Шкилевым, руководителями правоохранительных органов автономного округа, региональных подразделений МЧС и ФССП России. Вечером пройдет личный прием граждан Югры по социально значимым вопросам», — указано в пресс-релизе.

Ранее URA.RU сообщало, что визит Сергея Зайцева в ХМАО запланирован на конец января. Жители муниципалитетов округа смогут обратиться к нему в формате видеоконференции.