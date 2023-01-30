30 января 2023

Из Челябинской области не пустили 22 тонны отрубей сомнительного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукцию без документов признали потенциально опасной

В таможенном пункте «Николаевка» Челябинской области в Казахстан не пустили 22 тонны отрубей сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте «Николаевка» пресечена попытка незаконного вывоза 22 тонн пшеничных отрубей из Троицкого района Челябинской области в Казахстан. Гражданин Казахстана не смог предоставить сопроводительных документов на поднадзорную продукцию», - уточнили в ведомстве.

Отруби без документов были признаны потенциально опасными. Перевозчику выдано предписание на возврат продукции. За нарушение транспортировки гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.

Ранее из Челябинской области не пропустили в Казахстан 42 тонны фруктов. В их числе было 20 тонн мандаринов.

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В таможенном пункте «Николаевка» Челябинской области в Казахстан не пустили 22 тонны отрубей сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «В пункте «Николаевка» пресечена попытка незаконного вывоза 22 тонн пшеничных отрубей из Троицкого района Челябинской области в Казахстан. Гражданин Казахстана не смог предоставить сопроводительных документов на поднадзорную продукцию», - уточнили в ведомстве. Отруби без документов были признаны потенциально опасными. Перевозчику выдано предписание на возврат продукции. За нарушение транспортировки гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Ранее из Челябинской области не пропустили в Казахстан 42 тонны фруктов. В их числе было 20 тонн мандаринов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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