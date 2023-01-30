Из Челябинской области не пустили 22 тонны отрубей сомнительного происхождения

31 января 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Продукцию без документов признали потенциально опасной Екатерина Сычкова © URA.RU В таможенном пункте «Николаевка» Челябинской области в Казахстан не пустили 22 тонны отрубей сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «В пункте «Николаевка» пресечена попытка незаконного вывоза 22 тонн пшеничных отрубей из Троицкого района Челябинской области в Казахстан. Гражданин Казахстана не смог предоставить сопроводительных документов на поднадзорную продукцию», - уточнили в ведомстве. Отруби без документов были признаны потенциально опасными. Перевозчику выдано предписание на возврат продукции. За нарушение транспортировки гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Ранее из Челябинской области не пропустили в Казахстан 42 тонны фруктов. В их числе было 20 тонн мандаринов.

В таможенном пункте «Николаевка» Челябинской области в Казахстан не пустили 22 тонны отрубей сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «В пункте «Николаевка» пресечена попытка незаконного вывоза 22 тонн пшеничных отрубей из Троицкого района Челябинской области в Казахстан. Гражданин Казахстана не смог предоставить сопроводительных документов на поднадзорную продукцию», - уточнили в ведомстве. Отруби без документов были признаны потенциально опасными. Перевозчику выдано предписание на возврат продукции. За нарушение транспортировки гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Ранее из Челябинской области не пропустили в Казахстан 42 тонны фруктов. В их числе было 20 тонн мандаринов.