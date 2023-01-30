Курганских депутатов срочно собирают из-за идеи Шумкова

31 января 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Депутатов Курганской облдумы собирают на внеочередное заседание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутатов Курганской областной думы собирают на внеочередное заседание регионального парламента. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте облдумы. Депутаты будут вносить изменения в региональный закон о звании «Почетный гражданин», которые предложил губернатор Вадим Шумков. «<…> Созвать внеочередное заседание областной думы 3 февраля 2023 года. Внести на рассмотрение вопрос: о проекте закона Курганской области о внесении изменений в закон Курганской области о почетном звании Курганской области „Почетный гражданин“», — говорится в опубликованном документе. Корректировки коснутся пятого пункта статьи четвертой регионального закона. Ранее URA.RU писало, что Шумков предложил изменить правила выплат вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Курганской области» посмертно. Деньги могут получить наследники. Соответствующий законопроект он внес в региональный парламент.

Депутатов Курганской областной думы собирают на внеочередное заседание регионального парламента. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте облдумы. Депутаты будут вносить изменения в региональный закон о звании «Почетный гражданин», которые предложил губернатор Вадим Шумков. «<…> Созвать внеочередное заседание областной думы 3 февраля 2023 года. Внести на рассмотрение вопрос: о проекте закона Курганской области о внесении изменений в закон Курганской области о почетном звании Курганской области „Почетный гражданин“», — говорится в опубликованном документе. Корректировки коснутся пятого пункта статьи четвертой регионального закона. Ранее URA.RU писало, что Шумков предложил изменить правила выплат вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Курганской области» посмертно. Деньги могут получить наследники. Соответствующий законопроект он внес в региональный парламент.