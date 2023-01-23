Губернатор Шумков решил изменить правила присвоения почетного звания

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил изменить правила выплат вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Курганской области» посмертно. Деньги могут получить наследники. Соответствующий законопроект глава региона внес в региональный парламент. Документ опубликован на официальном сайте курганской облдумы.
«Денежное вознаграждение лица, удостоенного почетного звания Курганской области „Почетный гражданин“ посмертно, в размере 110 тысяч рублей передается его наследникам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — говорится в тексте законопроекта. В списке проектов законов указано, что инициатива внесена губернатором Курганской области.
Дополнения вносят в пятый пункт статьи четвертой регионального закона «О почетном звании Курганской области». Изначально близким родственникам вручали свидетельство и специальный нагрудный знак.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил изменить правила выплат вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Курганской области» посмертно. Деньги могут получить наследники. Соответствующий законопроект глава региона внес в региональный парламент. Документ опубликован на официальном сайте курганской облдумы. «Денежное вознаграждение лица, удостоенного почетного звания Курганской области „Почетный гражданин“ посмертно, в размере 110 тысяч рублей передается его наследникам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — говорится в тексте законопроекта. В списке проектов законов указано, что инициатива внесена губернатором Курганской области. Дополнения вносят в пятый пункт статьи четвертой регионального закона «О почетном звании Курганской области». Изначально близким родственникам вручали свидетельство и специальный нагрудный знак. Ранее URA.RU писало, что детскому хирургу областной больницы «Красного Креста», заслуженному врачу России Грачику Дохоляну, который ушел из жизни в прошлом году, хотят присвоить звание «Почетного гражданина Курганской области». Об этом в своем telegram-канале сообщал Шумков.