Роддом Нижневартовска стал лучшим учреждением здравоохранения в России

Нижневартовский роддом — лучший в России Фото: Илья Московец © URA.RU

Нижневартовский перинатальный центр стал лауреатом Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022». На официальном сайте Департамента здравоохранения ХМАО сказано, что рейтинг составлял НИИ социальной статистики (Санкт-Петербург), опираясь на мнение пациентов роддома.

«В ходе исследования респондентами заполнялся опросный лист, разделенный на две категории: организации, работающие в различных отраслях промышленного производства и бытовых специализациях. В каждом виде деятельности необходимо было самостоятельно вписать только одно предприятие, с работой которого данный человек был хорошо знаком, сотрудничество с которым оценено как наиболее стабильное, а услуги и деятельность — наиболее качественные на протяжении долгого времени», — указано в публикации на сайте.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский перинатальный центр занял первое место в рейтинге лучших роддомов. Конкурс проходил в рамках XVI Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».