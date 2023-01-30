30 января 2023

Роддом Нижневартовска стал лучшим учреждением здравоохранения в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, рождаемость, младенцы, демография
Нижневартовский роддом — лучший в России Фото:

Нижневартовский перинатальный центр стал лауреатом Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022». На официальном сайте Департамента здравоохранения ХМАО сказано, что рейтинг составлял НИИ социальной статистики (Санкт-Петербург), опираясь на мнение пациентов роддома.

«В ходе исследования респондентами заполнялся опросный лист, разделенный на две категории: организации, работающие в различных отраслях промышленного производства и бытовых специализациях. В каждом виде деятельности необходимо было самостоятельно вписать только одно предприятие, с работой которого данный человек был хорошо знаком, сотрудничество с которым оценено как наиболее стабильное, а услуги и деятельность — наиболее качественные на протяжении долгого времени», — указано в публикации на сайте.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский перинатальный центр занял первое место в рейтинге лучших роддомов. Конкурс проходил в рамках XVI Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».

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Нижневартовский перинатальный центр стал лауреатом Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022». На официальном сайте Департамента здравоохранения ХМАО сказано, что рейтинг составлял НИИ социальной статистики (Санкт-Петербург), опираясь на мнение пациентов роддома. «В ходе исследования респондентами заполнялся опросный лист, разделенный на две категории: организации, работающие в различных отраслях промышленного производства и бытовых специализациях. В каждом виде деятельности необходимо было самостоятельно вписать только одно предприятие, с работой которого данный человек был хорошо знаком, сотрудничество с которым оценено как наиболее стабильное, а услуги и деятельность — наиболее качественные на протяжении долгого времени», — указано в публикации на сайте. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский перинатальный центр занял первое место в рейтинге лучших роддомов. Конкурс проходил в рамках XVI Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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