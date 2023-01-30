Блогер Варламов позавидовал роскошной жизни теневого мэра Перми

Блогер Варламов позавидовал состоянию пермского депутата Владимира Плотникова

31 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Варламов вспомнил высказывания Плотникова о воспитании молодежи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российский видеоблогер Илья Варламов выпустил ролик, в котором упомянул самого влиятельного пермского депутата Владимира Плотникова. Варламов упрекнул депутата в двойных стандартах за высказывания о патриотизме и цензуре на фоне отдыха за границей. «На заседании гордумы он [Владимир Плотников] высказался даже за усиление цензуры в России. По мнению Плотникова на Запад и западную жизнь молодым россиянам не следует смотреть. Пока господин Плотников думает о российской молодежи, его великолепная и потрясающая супруга уничтожает своим кошельком европейские ценности», — высказался блогер. Варламов назвал депутата самым богатым чиновником в Перми и в ролике опубликовал его фотографии с женой из разных стран, взятые из соцсетей. «Помимо Италии или Австрии им приходится искать вражескую идеологию в Дубаи или на Мальдивах», — прокомментировал он. Ранее депутат Владимир Плотников, которого в политусовке негласно считают теневым мэром Перми, высказался за усиление цензуры для молодежи и о необходимости патриотического воспитания на январском заседании гордумы. После этого несколько федеральных telegram-каналов опубликовали фотографии супруги депутата с отдыха в разных странах. Сам депутат эти публикации никак не комментирует.

Российский видеоблогер Илья Варламов выпустил ролик, в котором упомянул самого влиятельного пермского депутата Владимира Плотникова. Варламов упрекнул депутата в двойных стандартах за высказывания о патриотизме и цензуре на фоне отдыха за границей. «На заседании гордумы он [Владимир Плотников] высказался даже за усиление цензуры в России. По мнению Плотникова на Запад и западную жизнь молодым россиянам не следует смотреть. Пока господин Плотников думает о российской молодежи, его великолепная и потрясающая супруга уничтожает своим кошельком европейские ценности», — высказался блогер. Варламов назвал депутата самым богатым чиновником в Перми и в ролике опубликовал его фотографии с женой из разных стран, взятые из соцсетей. «Помимо Италии или Австрии им приходится искать вражескую идеологию в Дубаи или на Мальдивах», — прокомментировал он. Ранее депутат Владимир Плотников, которого в политусовке негласно считают теневым мэром Перми, высказался за усиление цензуры для молодежи и о необходимости патриотического воспитания на январском заседании гордумы. После этого несколько федеральных telegram-каналов опубликовали фотографии супруги депутата с отдыха в разных странах. Сам депутат эти публикации никак не комментирует.