30 января 2023

Челябинский завод набирает на работу студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Студентам на предприятии пообещали составить индивидуальный график работы и учебы Фото:

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске пригласил студентов освоить специальность на производстве. Как сообщил директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков, студенты смогут продолжить учебу по индивидуальному графику.

«Моторное производство приглашает студентов вузов, техникумов и колледжей освоить получаемую специальность непосредственно на производстве. График обучения станет индивидуальным, а оплата будет зависеть от количества отработанного времени и производительности», — отметил Мешков.

Студентам предложили работать полсмены каждый день или по графику два дня через два. Допустимы другие варианты. С учащимися заключат трудовые договоры. Молодые люди смогут ежемесячно зарабатывать до 70 тысяч рублей.

На моторном производстве выпускаются дизельные двигатели двойного назначения. Также производятся запчасти к ним. В 2022 году численность коллектива предприятия увеличилась на 350 человек, планы массового набора сохранены и на 2023 год.

В декабре на ЧТЗ заявили, что предприятию требуются токари, фрезеровщики, контролеры ОТК. Также есть запрос на сотрудников инженерных специальностей. Завод входит в структуру концерна «Уралвагонзавод».

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Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске пригласил студентов освоить специальность на производстве. Как сообщил директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков, студенты смогут продолжить учебу по индивидуальному графику. «Моторное производство приглашает студентов вузов, техникумов и колледжей освоить получаемую специальность непосредственно на производстве. График обучения станет индивидуальным, а оплата будет зависеть от количества отработанного времени и производительности», — отметил Мешков. Студентам предложили работать полсмены каждый день или по графику два дня через два. Допустимы другие варианты. С учащимися заключат трудовые договоры. Молодые люди смогут ежемесячно зарабатывать до 70 тысяч рублей. На моторном производстве выпускаются дизельные двигатели двойного назначения. Также производятся запчасти к ним. В 2022 году численность коллектива предприятия увеличилась на 350 человек, планы массового набора сохранены и на 2023 год. В декабре на ЧТЗ заявили, что предприятию требуются токари, фрезеровщики, контролеры ОТК. Также есть запрос на сотрудников инженерных специальностей. Завод входит в структуру концерна «Уралвагонзавод».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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