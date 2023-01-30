Челябинский завод набирает на работу студентов

31 января 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Студентам на предприятии пообещали составить индивидуальный график работы и учебы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске пригласил студентов освоить специальность на производстве. Как сообщил директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков, студенты смогут продолжить учебу по индивидуальному графику. «Моторное производство приглашает студентов вузов, техникумов и колледжей освоить получаемую специальность непосредственно на производстве. График обучения станет индивидуальным, а оплата будет зависеть от количества отработанного времени и производительности», — отметил Мешков. Студентам предложили работать полсмены каждый день или по графику два дня через два. Допустимы другие варианты. С учащимися заключат трудовые договоры. Молодые люди смогут ежемесячно зарабатывать до 70 тысяч рублей. На моторном производстве выпускаются дизельные двигатели двойного назначения. Также производятся запчасти к ним. В 2022 году численность коллектива предприятия увеличилась на 350 человек, планы массового набора сохранены и на 2023 год. В декабре на ЧТЗ заявили, что предприятию требуются токари, фрезеровщики, контролеры ОТК. Также есть запрос на сотрудников инженерных специальностей. Завод входит в структуру концерна «Уралвагонзавод».

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске пригласил студентов освоить специальность на производстве. Как сообщил директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков, студенты смогут продолжить учебу по индивидуальному графику. «Моторное производство приглашает студентов вузов, техникумов и колледжей освоить получаемую специальность непосредственно на производстве. График обучения станет индивидуальным, а оплата будет зависеть от количества отработанного времени и производительности», — отметил Мешков. Студентам предложили работать полсмены каждый день или по графику два дня через два. Допустимы другие варианты. С учащимися заключат трудовые договоры. Молодые люди смогут ежемесячно зарабатывать до 70 тысяч рублей. На моторном производстве выпускаются дизельные двигатели двойного назначения. Также производятся запчасти к ним. В 2022 году численность коллектива предприятия увеличилась на 350 человек, планы массового набора сохранены и на 2023 год. В декабре на ЧТЗ заявили, что предприятию требуются токари, фрезеровщики, контролеры ОТК. Также есть запрос на сотрудников инженерных специальностей. Завод входит в структуру концерна «Уралвагонзавод».