Мэр Екатеринбурга пресек протест во власти, пригрозив Кремлем

31 января 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Пока Алексея Орлова не было в городе, некоторые депутаты обсуждали планы по срыву поправок в Устав города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возмущение депутатов гордумы Екатеринбурга тем, что мэрия не привлекла их к перенарезке одномандатных избирательных округов, не выльется в публичный протест. По возвращении из короткого отпуска мэр Алексей Орлов довел до спикера думы Игоря Володина, что за ситуацией следят в администрации президента РФ. Это был их первый разговор за месяц. Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023 года. Как писало URA.RU, они пройдут по новой схеме. Действующий созыв формировался по схеме «50 на 50»: 18 депутатов избирались по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. В новом созыве будет 35 депутатов: 25 изберут по округам, 10 — по спискам. Для этого необходимо будет внести изменения в областной избирательный кодекс и Устав города. Мэрия вместе с районными администрациями уже подготовила новую схему округов. Ни на одно из совещаний депутатов-одномандатников не позвали, хотя их это касается напрямую. В частных разговорах чиновники объясняют: губернатор еще не согласовал списки тех, кому будет позволено переизбраться. Депутатов это не убедило. Отдельные из них в кулуарах дали понять, что готовы блокировать поправки в Устав. «Чтобы избежать скандалов, показать начальству, что он контролирует обстановку во власти, Орлов утром 30 января встретился с Володиным после аппаратного совещания. Мэр намекнул, что схема „25 на 10“ утверждена на уровне Кремля и главы региона, поэтому волнения чреваты. А также гарантировал, что депутаты позже смогут высказать свои предложения по перенарезке», — поделился источник в муниципальной власти. Орлов в разговоре с URA.RU подтвердил, что такая встреча была. «Никаких противоречий нет абсолютно. Это была текущая, техническая работа по перенарезке округов. Пока нечего было обсуждать [с депутатами]. Естественно, [по изменению схемы выборов] у нас совместная будет работа. Нам нужно будет вносить изменения в Устав, закреплять эти нормы [о новых границах округов]. Дорожная карта составлена, все согласования получены, такая схема [„25 на 10“] утверждена на уровне администрации президента [РФ]», — сказал градоначальник. Популярна версия, что Володина председателем следующего созыва думы он не видит. По словам Орлова, этот вопрос депутат ему не задавал. «Знаю, что Игорь Валерьевич активно работает в рамках своего избирательного округа. Будет ли он спикером? Это уже другой вопрос», — уклончиво ответил мэр. Сам Володин от комментариев воздержался, сославшись на занятость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возмущение депутатов гордумы Екатеринбурга тем, что мэрия не привлекла их к перенарезке одномандатных избирательных округов, не выльется в публичный протест. По возвращении из короткого отпуска мэр Алексей Орлов довел до спикера думы Игоря Володина, что за ситуацией следят в администрации президента РФ. Это был их первый разговор за месяц. Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023 года. Как писало URA.RU, они пройдут по новой схеме. Действующий созыв формировался по схеме «50 на 50»: 18 депутатов избирались по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. В новом созыве будет 35 депутатов: 25 изберут по округам, 10 — по спискам. Для этого необходимо будет внести изменения в областной избирательный кодекс и Устав города. Мэрия вместе с районными администрациями уже подготовила новую схему округов. Ни на одно из совещаний депутатов-одномандатников не позвали, хотя их это касается напрямую. В частных разговорах чиновники объясняют: губернатор еще не согласовал списки тех, кому будет позволено переизбраться. Депутатов это не убедило. Отдельные из них в кулуарах дали понять, что готовы блокировать поправки в Устав. «Чтобы избежать скандалов, показать начальству, что он контролирует обстановку во власти, Орлов утром 30 января встретился с Володиным после аппаратного совещания. Мэр намекнул, что схема „25 на 10“ утверждена на уровне Кремля и главы региона, поэтому волнения чреваты. А также гарантировал, что депутаты позже смогут высказать свои предложения по перенарезке», — поделился источник в муниципальной власти. Орлов в разговоре с URA.RU подтвердил, что такая встреча была. «Никаких противоречий нет абсолютно. Это была текущая, техническая работа по перенарезке округов. Пока нечего было обсуждать [с депутатами]. Естественно, [по изменению схемы выборов] у нас совместная будет работа. Нам нужно будет вносить изменения в Устав, закреплять эти нормы [о новых границах округов]. Дорожная карта составлена, все согласования получены, такая схема [„25 на 10“] утверждена на уровне администрации президента [РФ]», — сказал градоначальник. Популярна версия, что Володина председателем следующего созыва думы он не видит. По словам Орлова, этот вопрос депутат ему не задавал. «Знаю, что Игорь Валерьевич активно работает в рамках своего избирательного округа. Будет ли он спикером? Это уже другой вопрос», — уклончиво ответил мэр. Сам Володин от комментариев воздержался, сославшись на занятость.