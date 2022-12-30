Мэр Екатеринбурга перед Новым годом получил инсайд из Кремля о выборах-2023

31 декабря 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов уже знает, по какой схеме пройдут выборы в думу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, устав ждать решения федеральных властей о схеме выборов в гордуму 2023 года, использовал дружеские связи в администрации президента (АП) РФ, чтобы не вступать в новый сезон в состоянии неопределенности. По данным URA.RU, мэру озвучили решение, которое спустится в резиденцию свердловского губернатора через несколько недель. Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023 года, их уже называют в числе важнейших политических событий всего УрФО. По итогам кампании Орлов хочет установить полный контроль над представительным органом. Действующий созыв, доставшийся Орлову от его предшественника Александра Высокинского, избирали по схеме «50 на 50»: 18 мест разыгрывались в одномандатных округах, 18 — по партспискам. В середине ноября URA.RU сообщило, что схема поменяется. Источник агентства со ссылкой на предварительные договоренности с кремлевскими чиновниками тогда утверждал, что в новой думе будет не 36 депутатов, а 35: количество округов увеличится с 18 до 25, еще десять мест будут распределены по партийным спискам. Однако позднее стало известно, что этот сценарий — предложенный мэром Алексеем Орловым и резиденцией свердловского губернатора — в АП оспорили. Финального решения до сих пор нет, и когда оно будет, неизвестно. Новость по теме Соратница мэра Екатеринбурга схитрила, чтобы навязать элите расстановку на выборах Как утверждает источник URA.RU, близкий к горадминистрации, переговоры с внутриполитическим блоком АП ведет вице-губернатор Олег Чемезов. «Он общается с кремлевским куратором региона. Орлов с ним не знаком, но у него есть другие рабочие контакты. На этой неделе он звонил в АП, и там ему сказали, что с вероятностью 99,9% схема будет „25 на 10“. То есть та, которую подвигают Орлов, Чемезов и губернатор», — поделился источник. Как писало URA.RU, соответствующие поправки в избирательный кодекс, несмотря на отсутствие окончательных установок, уже внесены на рассмотрение заксобрания. И даже определен человек, который будет заниматься перенарезкой (то есть изменением границ) одномандатных округов. Это вице-мэр Марина Фадеева, перехватившая полномочия у облизбиркома. В пресс-службе администрации все это пока не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, устав ждать решения федеральных властей о схеме выборов в гордуму 2023 года, использовал дружеские связи в администрации президента (АП) РФ, чтобы не вступать в новый сезон в состоянии неопределенности. По данным URA.RU, мэру озвучили решение, которое спустится в резиденцию свердловского губернатора через несколько недель. Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023 года, их уже называют в числе важнейших политических событий всего УрФО. По итогам кампании Орлов хочет установить полный контроль над представительным органом. Действующий созыв, доставшийся Орлову от его предшественника Александра Высокинского, избирали по схеме «50 на 50»: 18 мест разыгрывались в одномандатных округах, 18 — по партспискам. В середине ноября URA.RU сообщило, что схема поменяется. Источник агентства со ссылкой на предварительные договоренности с кремлевскими чиновниками тогда утверждал, что в новой думе будет не 36 депутатов, а 35: количество округов увеличится с 18 до 25, еще десять мест будут распределены по партийным спискам. Однако позднее стало известно, что этот сценарий — предложенный мэром Алексеем Орловым и резиденцией свердловского губернатора — в АП оспорили. Финального решения до сих пор нет, и когда оно будет, неизвестно. Как утверждает источник URA.RU, близкий к горадминистрации, переговоры с внутриполитическим блоком АП ведет вице-губернатор Олег Чемезов. «Он общается с кремлевским куратором региона. Орлов с ним не знаком, но у него есть другие рабочие контакты. На этой неделе он звонил в АП, и там ему сказали, что с вероятностью 99,9% схема будет „25 на 10“. То есть та, которую подвигают Орлов, Чемезов и губернатор», — поделился источник. Как писало URA.RU, соответствующие поправки в избирательный кодекс, несмотря на отсутствие окончательных установок, уже внесены на рассмотрение заксобрания. И даже определен человек, который будет заниматься перенарезкой (то есть изменением границ) одномандатных округов. Это вице-мэр Марина Фадеева, перехватившая полномочия у облизбиркома. В пресс-службе администрации все это пока не комментируют.