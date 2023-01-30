Челябинцы стали получать бронежилеты и шлемы по почте. Видео

Жители Челябинской области после начала спецоперации на Украине стали массово заказывать баллистические шлемы и бронежилеты, получая их по почте. Об этом 31 января заявил на пресс-конференции первый заместитель начальника челябинской таможни Эдуард Туранов.
«Мы отмечаем попытки ввоза популярных для физических лиц международных почтовых отправлений. Популярные товары - это шлемы и бронежилеты», — сообщил Туранов во время пресс-конференции ИД «Гранада Пресс».
Замначальника таможни отметил, что сотрудники выполняли свои обязанности профессионально. Прежде чем пропустить товар в регион, они запрашивали у покупателя разрешительные документы на право приобретения снаряжения.
В ходе пресс-конференции таможенники также рассказали, что в регион не пустили 57 тысяч поддельных одежды и обуви. Тем самым предотвращен общий ущерб для правообладателей в 86 млн рублей.
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