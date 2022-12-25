Поджог военкомата в ХМАО «коктейлями Молотова» переквалифицировали в теракт

26 декабря 2022 в 09:22 Размер текста - 17 +

Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт. Следствие считает, что двое мужчин закидали здание «коктейлями Молотова», сообщил ТАСС. «Следствие переквалифицировало статью, по которой Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен обвинялись после попытки поджечь военкомат в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), с умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганства на теракт. Дело передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд», — пишет агентство со ссылкой на картотеку суда. Обвиняемым вменяют п. «а», ч. 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой»). Их дела также разделены в производстве и будут рассматриваться в суде отдельно. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске неизвестные подожгли «коктейлями Молотова» военный комиссариат. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Позже подозреваемых в поджоге задержали.

Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт. Следствие считает, что двое мужчин закидали здание «коктейлями Молотова», сообщил ТАСС. «Следствие переквалифицировало статью, по которой Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен обвинялись после попытки поджечь военкомат в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), с умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганства на теракт. Дело передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд», — пишет агентство со ссылкой на картотеку суда. Обвиняемым вменяют п. «а», ч. 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой»). Их дела также разделены в производстве и будут рассматриваться в суде отдельно. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске неизвестные подожгли «коктейлями Молотова» военный комиссариат. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Позже подозреваемых в поджоге задержали.