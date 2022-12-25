25 декабря 2022
24 декабря 2022

Поджог военкомата в ХМАО «коктейлями Молотова» переквалифицировали в теракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт Фото:

Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт. Следствие считает, что двое мужчин закидали здание «коктейлями Молотова», сообщил ТАСС.

«Следствие переквалифицировало статью, по которой Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен обвинялись после попытки поджечь военкомат в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), с умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганства на теракт. Дело передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд», — пишет агентство со ссылкой на картотеку суда.

Обвиняемым вменяют п. «а», ч. 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой»). Их дела также разделены в производстве и будут рассматриваться в суде отдельно.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске неизвестные подожгли «коктейлями Молотова» военный комиссариат. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Позже подозреваемых в поджоге задержали.

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Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт. Следствие считает, что двое мужчин закидали здание «коктейлями Молотова», сообщил ТАСС. «Следствие переквалифицировало статью, по которой Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен обвинялись после попытки поджечь военкомат в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), с умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганства на теракт. Дело передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд», — пишет агентство со ссылкой на картотеку суда. Обвиняемым вменяют п. «а», ч. 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой»). Их дела также разделены в производстве и будут рассматриваться в суде отдельно. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске неизвестные подожгли «коктейлями Молотова» военный комиссариат. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Позже подозреваемых в поджоге задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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