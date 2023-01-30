Алексей Текслер рассказал о реализованных в регионе экологических проектах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприятия Челябинской области выполнили половину запланированных мероприятий для улучшения экологической обстановки в регионе. Об этом челябинский губернатор Алексей Текслер рассказал в ходе заседания Координационного совета по вопросам экологии.

«В конце 2019 года были заключены четырехсторонние соглашения с 16 крупными промпредприятиями региона. Из 75 значимых мероприятий, которые были зафиксированы в соглашениях, более половины завершены», — уточнил Текслер.

Глава региона добавил, что каждый из пунктов соглашения представляет из себя крупный инвестпроект по реконструкции, модернизации или строительству новых объектов. Текслер перечислил несколько завершенных работ. Он напомнил про масштабную модернизацию электросталеплавильного цеха ЧМК. Также губернатор сказал про замену угля на газ в ТЭЦ-2 ПАО «Фортум». В ходе выступления Текслер отметил усилия ММК из Магнитогорска, где реконструировали систему газоочистки электросталеплавильного и конверторного цехов. Там же строят новую коксовую батарею.

На встрече с экологами губернатор приветствовал волонтеров-студентов, очищающих берега водоемов от мусора. В ходе выступления глава области сообщил об итогах проведенного на его странице в «ВКонтакте» опроса. Согласно исследованию, 78% жителей области готовы применять или уже занимаются сортировкой мусора. При этом в пятерку территорий, которые нуждаются в увеличении количества мусорных контейнеров, вошли: Челябинск, Миасс, Сосновский район, Златоуст и Магнитогорск.

В результате предпринимаемых усилий экологическая ситуация в Челябинской области улучшилась. Как в ноябре 2022 года вице-губернатор Александр Козлов сообщал на слушаниях в Госдуме РФ, выбросы в атмосферу предприятия региона с 2017 года сократили на 39%.

Одной из тем совещания стало предложение выработать рекомендации для повышения приживаемости зеленых насаждений при благоустройстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU