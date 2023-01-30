Тюменец получил срок после корпоратива любимого подрядчика местных властей

Житель Тюменской области устроил драку после новогоднего корпоратива

Драка с последствиями произошла после новогоднего корпоратива крупнейшего дорожного подрядчика Тюменской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жителю Ялуторовского района вынесли приговор после драки, которую мужчина устроил в конце декабря 2022 года. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба Тюменской области.

«Виктор Шерементев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь совместно с товарищем в раздевалке АО „Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие“, в ходе ссоры с коллегой нанес ему один удар кулаком по лицу, отчего тот упал. После Виктор нанес удары ногами по телу потерпевшего, тем самым причинив последнему телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Подсудимый частично признал вину. Он пояснил, что действительно употреблял спиртное во время новогоднего корпоратива с коллегами. Конфликтов у него ни с кем не было, а агрессия была ответом на удары пострадавшего, утверждает Шерементев. Он принес гражданину П. свои извинения и выплатил ему 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд приговорил обвиняемого к двум с половиной годам условно.

В Тюмени АО «ТОДЭП» называют любимым подрядчиком местных властей. Его единственный акционер — департамент имущественных отношений областного правительства. За последние годы этот подрядчик заключил более 2 000 договоров на сумму, превышающую 100 млрд рублей.

Ранее URA.RU рассказало о драке, которую устроили сотрудницы тюменской налоговой. По словам свидетелей, потасовка произошла под звуки российского гимна.