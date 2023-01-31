Пермякам предлагают фотосессии с реквизитом из быта СССР

Во время фотосессии в музее можно брать любые предметы советского быта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский частный музей советского быта в Перми предлагает жителям локации и реквизит для проведения фотосессий в советской тематике. Своего фотографа у музея нет, но руководство может поделиться координатами тех, кто уже работал на их локациях. Об этом URA.RU рассказала представитель музея Нина Костарева.

«Мы предоставляем и помещение под фотосессии, и реквизит даем: одежду, обувь, сумочки, бижутерию — все, что угодно. Во дворе когда фотографируются — даем зимнюю одежду, санки, лопатки. Можно „вернуться из магазина“ с авоськой, с продуктами или с работы с деловым портфелем. Есть у нас лыжи, коньки, ковер, который можно выхлопать», — рассказала URA.RU Нина Костарева.

Музей обставлен как обычная советская квартира. При фотосессии в помещении музея можно брать любые экспонаты, вплоть до продуктов из холодильника. Однако пермяков просят быть аккуратными и постараться после себя все оставить целым и на своих местах. Услуга — платная. Фотосессия с реквизитом в музее будет стоить 700 рублей в час для двух человек с фотографом. Если людей будет больше, то за каждого человека придется заплатить дополнительно по 250 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагали «вернуться в СССР» с помощью тематической игры. «Выполним пятилетку за четыре года, повяжем пионерский галстук и все вместе включим «Голубой огонек», — указывали организаторы.