В Пермском крае назвали территории, где сложнее всего найти работу

Сложнее всего найти работу пермякам в Косе, Кочево и Большой Соснове

Главам муниципалитетов надо пристально следить за уровнем безработицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 17 муниципалитетах Пермского края по итогам 2022 года снизилось число вакансий на одного человека, который ищет работу. Об этом на заседании совета глав региона рассказал министр социального развития Павел Фокин. Трансляция проходила в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». Хуже всего ситуация обстоит в Косинском, Кочевском, Большесосновском, Гайнском и Березовском округах.

«Важный показатель — это коэфициент напряженности или сколько вакансий приходится на одного человека, который ищет работу. В 25 территориях по итогам 2022 года показатель снизился (то есть вакансий становится больше — ред.). В 17 территориях он вырос. Наибольший прирост наблюдается в Косинском, Кочевском, Большесосновском, Гайнском и Березовском округах», — отметил Фокин. В целом по краю этот показатель составляет 0,5. То есть на одного человека в поиске работы приходится две и более вакансии.

Уровень зарегистрированной безработицы в Прикамье снизился в 1,3 раза. Тенденция на снижение наблюдается во всех муниципалитетах, кроме Кудымкара, Нытвы и Верещагино. «Причины, коллеги, прошу проанализировать», — подчеркнул Фокин.

Он также поручил главам «при выявлении отрицательной динамики» немедленно созывать муниципальные комиссии по предупреждению социальной напряженности. И попросил их активизироваться в части регистрации работодателей на портале «Работа в России». Ранее URA.RU сообщало, что пермский оборонный завод ищет рабочих на 20 специальностей.