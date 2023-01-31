Mash: Игорь Николаев госпитализирован

31 января 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Игорь Николаев находится в блоке интенсивной терапии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Советский и российский музыкант Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Об этом написали в Mash. «Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. Вчера в 5 утра ему вызвали скорую в загородный дом из-за проблем с сердцем. Ему диагностировали нестабильную стенокардию», — передает Mash. В telegram-канале уточнили, что сначала исполнителя привезли в больницу в Красноярске, после чего перевезли в Москву. В данный момент Николаев находится в отделении интенсивной терапии, где его обследуют врачи. Также в telegram-канале «112» сообщили, что врачи подтвердили инфаркт у российского музыканта. Ранее в интернете стали обращать внимание на внешность Николаева. Многие стали замечать, что музыкант набрал вес. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев предположил, что изменения во внешнем виде артиста связаны с проблемами со сдоровьем, которые требуют незамедлительного лечения, передают «Дни.ру».

Советский и российский музыкант Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Об этом написали в Mash. «Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. Вчера в 5 утра ему вызвали скорую в загородный дом из-за проблем с сердцем. Ему диагностировали нестабильную стенокардию», — передает Mash. В telegram-канале уточнили, что сначала исполнителя привезли в больницу в Красноярске, после чего перевезли в Москву. В данный момент Николаев находится в отделении интенсивной терапии, где его обследуют врачи. Также в telegram-канале «112» сообщили, что врачи подтвердили инфаркт у российского музыканта. Ранее в интернете стали обращать внимание на внешность Николаева. Многие стали замечать, что музыкант набрал вес. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев предположил, что изменения во внешнем виде артиста связаны с проблемами со сдоровьем, которые требуют незамедлительного лечения, передают «Дни.ру».