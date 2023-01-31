31 января 2023

Дело задержанного ФСБ экс-директора челябинского МУПа ушло в суд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержание Ильи Зарипова. Челябинск, фсб, зарипов илья
Илья Зарипов признал получение взятки и пошел на сотрудничество со следствием Фото:

Задержанный ФСБ экс-директор челябинского МУПа «Коммет» Илья Зарипов, обвиняемый в получении взятки в 2,3 млн рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Зарипов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого стоимостью свыше 28 млн рублей наложен арест», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Учредителем МУП «Коммет» является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) администрации Челябинска. На посту директора Зарипов проработал неделю и был отправлен в отставку после задержания в июле 2022 года в кабинете при получении 100 тысяч рублей — первого «транша» взятки в размере 2,3 млн рублей.

Посредником выступил замдиректора принадлежащей экс-депутату Госдумы Андрею Барышеву фирмы «Энергостроймонтаж» Анатолий Ревенко. Его действия были согласованы с сотрудниками УФСБ по региону, которые выявили преступление. Сам договор, за приемку работ по которому директор МУПа получал подношение, действовал с конца 2018 года. За 299 млн рублей «Энергостроймонтаж» обслуживал электросети в Металлургическом районе Челябинска.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Задержанный ФСБ экс-директор челябинского МУПа «Коммет» Илья Зарипов, обвиняемый в получении взятки в 2,3 млн рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Зарипов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого стоимостью свыше 28 млн рублей наложен арест», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Учредителем МУП «Коммет» является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) администрации Челябинска. На посту директора Зарипов проработал неделю и был отправлен в отставку после задержания в июле 2022 года в кабинете при получении 100 тысяч рублей — первого «транша» взятки в размере 2,3 млн рублей. Посредником выступил замдиректора принадлежащей экс-депутату Госдумы Андрею Барышеву фирмы «Энергостроймонтаж» Анатолий Ревенко. Его действия были согласованы с сотрудниками УФСБ по региону, которые выявили преступление. Сам договор, за приемку работ по которому директор МУПа получал подношение, действовал с конца 2018 года. За 299 млн рублей «Энергостроймонтаж» обслуживал электросети в Металлургическом районе Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...