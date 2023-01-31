Военный эксперт объяснил, почему Leopard 2 не готов к встрече с армией РФ

Полковник запаса Хатылев: танки Leopard 2 легко обнаруживаются российскими тепловизорами

01 февраля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Двигатель Leopard 2 сильно нагревается, поэтому их легко обнаружить в тепловизоре Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Leopard 2, поставляемые западными странами Украине, легко обнаруживаются тепловизорами, которыми оснащена армия РФ. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «Leopard 2, как и любая другая техника, имеет ряд достоинств и ряд недостатков. Но один из самых больших его недостатков, это двигательная установка и его контрастность на фоне теплового излучения. На сегодняшний день армия РФ имеет и теплопеленгаторы, и инфракрасные обнаружители на вооружении в сухопутных войсках. Наши „Корнеты“ и все противотанковые средства имеют тепловизоры», — сказал Сергей Хатылев. Собеседник агентства подчеркнул, что поставляемые немецкие танки не обладают нужными характеристиками для современного танкового сражения. «Leopard 2 является контрастной целью на поле боя. Для того, чтобы ему отстраиваться, надо иметь тепловые ловушки, которые имеют ограниченное действие. Их ограниченное количество и невозможно часами бросать, а танковые бои 15 минут не длятся. Второй Leopard, это не Leopard A7, которые имеет современные средства защиты. А этот танк имеет даже станцию постановки помех», — добавил полковник запаса. Кроме того, отметил Хатылев, Leopard 2 не готов к современным танковым сражениям. «Когда есть связка Т-90 или Т-80 и рядом идет „Терминатор“, который работает в поддержу танка, то шансов ни у „Леопардов“, ни у кого не будет. Второе, если он будет действовать по пехоте и поддерживать пехоту, то он крупноразмерная цель. Его вес не позволяет маневрировать на поле боя и подъездные пути для него целая проблема», — заключил военный эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Leopard 2, поставляемые западными странами Украине, легко обнаруживаются тепловизорами, которыми оснащена армия РФ. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «Leopard 2, как и любая другая техника, имеет ряд достоинств и ряд недостатков. Но один из самых больших его недостатков, это двигательная установка и его контрастность на фоне теплового излучения. На сегодняшний день армия РФ имеет и теплопеленгаторы, и инфракрасные обнаружители на вооружении в сухопутных войсках. Наши „Корнеты“ и все противотанковые средства имеют тепловизоры», — сказал Сергей Хатылев. Собеседник агентства подчеркнул, что поставляемые немецкие танки не обладают нужными характеристиками для современного танкового сражения. «Leopard 2 является контрастной целью на поле боя. Для того, чтобы ему отстраиваться, надо иметь тепловые ловушки, которые имеют ограниченное действие. Их ограниченное количество и невозможно часами бросать, а танковые бои 15 минут не длятся. Второй Leopard, это не Leopard A7, которые имеет современные средства защиты. А этот танк имеет даже станцию постановки помех», — добавил полковник запаса. Кроме того, отметил Хатылев, Leopard 2 не готов к современным танковым сражениям. «Когда есть связка Т-90 или Т-80 и рядом идет „Терминатор“, который работает в поддержу танка, то шансов ни у „Леопардов“, ни у кого не будет. Второе, если он будет действовать по пехоте и поддерживать пехоту, то он крупноразмерная цель. Его вес не позволяет маневрировать на поле боя и подъездные пути для него целая проблема», — заключил военный эксперт.