В Челябинске начался процесс по уголовному делу экс-директора оборонного завода

Суд отклонил просьбы стороны защиты вернуть дело на дополнительное расследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начался судебный процесс по уголовному делу бывшего директора ФГУП «Завод „Прибор“» Рустама Мухаметшина, которого обвиняют хищении средств на сумму более 18 млн рублей с баланса предприятия. Как сообщил URA.RU источник в суде, адвокатам не удалось убедить суд вернуть дело на дополнительное расследование.

«Адвокаты Мухаметшина оформили шесть ходатайств. Каждый довод, в котором они были не согласны со следствием, оформлялся отдельно. В итоге суд отказал стороне защиты во всех их просьбах и отложил слушание до середины марта», — рассказал источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Курчатовского райсуда. Там на звонок не ответили. В правоохранительных органах эту тему не комментируют.

Мухаметшина обвиняют в мошенничестве на крупную сумму. По версии следствия, он подделывал документы на модернизацию одной из котельных предприятия. В итоге деньги списывались, а ремонт так и не проводился. Экс-директору инкриминируют два эпизода мошенничества. В первом он похитил у предприятия 3 млн рублей, во втором — свыше 15 млн рублей.

Вторым фигурантом дела является Виктор Жигалкин, директор одной из фирм, с которой заключались фиктивные сделки. Именно он, по версии следствия, помогал Мухаметшину, предоставляя реквизиты, куда якобы уходили деньги на ремонт котельной.