Уволившиеся из «Яндекс Go» тюменские таксисты нашли новый способ заработка

Тюменские водители такси, прекратившие сотрудничество с агрегатором «Яндекс.Go», уходят в междугородные перевозки. Этим они занимаются, в том числе, с помощью сервиса «BlaBlaCar». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Ранее агентство писало о том, что таксисты массово уходят из профессии из-за низких тарифов, которые предлагает агрегатор.
«Многие таксисты действительно начинают работать на межгород. Это гораздо выгоднее, чем работать на тех же агрегаторов. К тому же, Тюменская область в этом плане довольно удобный регион: города расположены недалеко друг от друга. Но при этом тарифы на междугородние перевозки довольно неплохие. На этом можно хорошо заработать», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что большинство водителей находят клиентов через сервис «BlaBlaCar». «Это самый просто вариант по поиску пассажиров. Там же, через программу, сразу договариваются с ними о стоимости. Некоторые водители пытаются найти клиентов возле тюменского автовокзала или ДК „Строитель“. Но и там, и там годами работают „бомбилы“. И новичков они, как правило, не любят. Вряд ли дадут заработать. Просто не позволят посадить пассажира в машину», — добавил инсайдер агентства.
Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты начали массово уходить от агрегатора «Яндекс.Go». По его словам источников URA.RU, водителей не устраивают низкие тарифы на перевозки, которые предлагает компания.
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Тюменские водители такси, прекратившие сотрудничество с агрегатором «Яндекс.Go», уходят в междугородные перевозки. Этим они занимаются, в том числе, с помощью сервиса «BlaBlaCar». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Ранее агентство писало о том, что таксисты массово уходят из профессии из-за низких тарифов, которые предлагает агрегатор. «Многие таксисты действительно начинают работать на межгород. Это гораздо выгоднее, чем работать на тех же агрегаторов. К тому же, Тюменская область в этом плане довольно удобный регион: города расположены недалеко друг от друга. Но при этом тарифы на междугородние перевозки довольно неплохие. На этом можно хорошо заработать», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что большинство водителей находят клиентов через сервис «BlaBlaCar». «Это самый просто вариант по поиску пассажиров. Там же, через программу, сразу договариваются с ними о стоимости. Некоторые водители пытаются найти клиентов возле тюменского автовокзала или ДК „Строитель“. Но и там, и там годами работают „бомбилы“. И новичков они, как правило, не любят. Вряд ли дадут заработать. Просто не позволят посадить пассажира в машину», — добавил инсайдер агентства. Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты начали массово уходить от агрегатора «Яндекс.Go». По его словам источников URA.RU, водителей не устраивают низкие тарифы на перевозки, которые предлагает компания.