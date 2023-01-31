Военный эксперт рассказал о роли распутицы на Украине для проведения спецоперации

Распутица, которая сейчас наблюдается в зоне проведения спецоперации России на Украине, не играет важную роль при оперативном планировании ведения боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко.
«Я не склонен связывать сроки либо проведение операций с распутицей. Это лишь частичный фактор. Главное — наличие боеспособных группировок войск и возможность грамотного оперативного планирования. Плюс вооружения и военная техника. Вот главные факторы. Природный фактор влияет, но не основополагающий», — сказал Игорь Коротченко.
Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба в разговоре с URA.RU объяснил, что распутица и мороз не будут поводом для передышки во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что плохие климатические условия являются союзником российской армии.
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Распутица, которая сейчас наблюдается в зоне проведения спецоперации России на Украине, не играет важную роль при оперативном планировании ведения боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Я не склонен связывать сроки либо проведение операций с распутицей. Это лишь частичный фактор. Главное — наличие боеспособных группировок войск и возможность грамотного оперативного планирования. Плюс вооружения и военная техника. Вот главные факторы. Природный фактор влияет, но не основополагающий», — сказал Игорь Коротченко. Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба в разговоре с URA.RU объяснил, что распутица и мороз не будут поводом для передышки во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что плохие климатические условия являются союзником российской армии.