Военный эксперт рассказал о роли распутицы на Украине для проведения спецоперации Военный эксперт Коротченко: распутица в зоне СВО не играет важную роль при боевых действиях 01 февраля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 + При планировании операций главным является наличие боеспособных группировок войск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Распутица, которая сейчас наблюдается в зоне проведения спецоперации России на Украине, не играет важную роль при оперативном планировании ведения боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Я не склонен связывать сроки либо проведение операций с распутицей. Это лишь частичный фактор. Главное — наличие боеспособных группировок войск и возможность грамотного оперативного планирования. Плюс вооружения и военная техника. Вот главные факторы. Природный фактор влияет, но не основополагающий», — сказал Игорь Коротченко. Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба в разговоре с URA.RU объяснил, что распутица и мороз не будут поводом для передышки во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что плохие климатические условия являются союзником российской армии. Распутица, которая сейчас наблюдается в зоне проведения спецоперации России на Украине, не играет важную роль при оперативном планировании ведения боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Я не склонен связывать сроки либо проведение операций с распутицей. Это лишь частичный фактор. Главное — наличие боеспособных группировок войск и возможность грамотного оперативного планирования. Плюс вооружения и военная техника. Вот главные факторы. Природный фактор влияет, но не основополагающий», — сказал Игорь Коротченко. Ранее комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба в разговоре с URA.RU объяснил, что распутица и мороз не будут поводом для передышки во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что плохие климатические условия являются союзником российской армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям