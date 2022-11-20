Комбриг «Пятнашки» рассказал об особенностях боевых действий зимой. Видео

Комбриг «Пятнашки»: распутица не принесет передышки в боевые действия

20 ноября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Российские военные хорошо адаптируются к морозу, заявил комбриг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Распутица и мороз не будут поводом для передышки во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал URA.RU комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Танки точно встанут по полям [если будет распутица]. Но не забывайте, что это не 1941 год, а 2022-й, и асфальтные дороги никто не отменял. Поэтому это все небольшие трудности, и танки не встанут. Личный состав может начать болеть. В берцах побегать не сможешь — промокнут», — рассказал Авидзба URA.RU. По его словам, сложности не выбивают из колеи российских военных, потому что они привыкли к холодам. Плохая погода является союзником для российской армии, отметил он. «А у украинцев другое мышление. Для них грязь: „ой намокли“. Для них погода не союзник», — высказался комбриг. В Кремле сообщили, что проведение спецоперации на Украине не будет зависеть от погоды. The New York Time предполагает, что зимой ВСУ замедлятся на Востоке. Украинская армия в период холодов может подобраться к Крыму, считает экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес.

Распутица и мороз не будут поводом для передышки во время боевых действий в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал URA.RU комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Танки точно встанут по полям [если будет распутица]. Но не забывайте, что это не 1941 год, а 2022-й, и асфальтные дороги никто не отменял. Поэтому это все небольшие трудности, и танки не встанут. Личный состав может начать болеть. В берцах побегать не сможешь — промокнут», — рассказал Авидзба URA.RU. По его словам, сложности не выбивают из колеи российских военных, потому что они привыкли к холодам. Плохая погода является союзником для российской армии, отметил он. «А у украинцев другое мышление. Для них грязь: „ой намокли“. Для них погода не союзник», — высказался комбриг. В Кремле сообщили, что проведение спецоперации на Украине не будет зависеть от погоды. The New York Time предполагает, что зимой ВСУ замедлятся на Востоке. Украинская армия в период холодов может подобраться к Крыму, считает экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес.