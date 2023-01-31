The Telegraph: Великобритания отберет 2,3 млрд фунтов у Абрамовича для Украины

Правительство Великобритании готовится передать Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые олигарх Роман Абрамович выручил с продажи футбольного клуба «Челси». Однако перед этим британской стороне необходимо получить одобрение от Евросоюза, сообщаетThe Telegraph.
«Правительство [Великобритании] близко к передаче 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи Романом Абрамовичем „Челси“, в фонд Украины», — написали в издании. При этом британские власти должны получить одобрение от ЕС.
Также в материале отметили, что эта сумма станет одним из крупнейших пожертвований, отправленным Украине. Деньги могут быть переведены Киеву в течение нескольких недель.
После начала спецоперации страны Евросоюза ввели против России ряд санкций. Среди ограничений была заморозка российских активов на сумму5,7 триллионов рублей, сообщает RT. При этом санкции коснулись и Романа Абрамовича. Сообщалось, что после начала СВО он лишился половины своего состояния. Это произошло из-за введенных против него ограничений со стороны Великобритании. Позже санкции на олигарха наложил и ЕС, обвинив его в «привилегированном доступе» к президенту РФ Владимиру Путину, пишет Sport24.
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Правительство Великобритании готовится передать Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые олигарх Роман Абрамович выручил с продажи футбольного клуба «Челси». Однако перед этим британской стороне необходимо получить одобрение от Евросоюза, сообщает The Telegraph. «Правительство [Великобритании] близко к передаче 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи Романом Абрамовичем „Челси“, в фонд Украины», — написали в издании. При этом британские власти должны получить одобрение от ЕС. Также в материале отметили, что эта сумма станет одним из крупнейших пожертвований, отправленным Украине. Деньги могут быть переведены Киеву в течение нескольких недель. После начала спецоперации страны Евросоюза ввели против России ряд санкций. Среди ограничений была заморозка российских активов на сумму 5,7 триллионов рублей, сообщает RT. При этом санкции коснулись и Романа Абрамовича. Сообщалось, что после начала СВО он лишился половины своего состояния. Это произошло из-за введенных против него ограничений со стороны Великобритании. Позже санкции на олигарха наложил и ЕС, обвинив его в «привилегированном доступе» к президенту РФ Владимиру Путину, пишет Sport24.