15 ноября 2021

Жители ХМАО смогут получить загранпаспорт в МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт переписи населения в МФЦ. Челябинск, госуслуги, очередь , многофункциональный центр, мфц
Жители ХМАО смогут получать загранпаспорт в МФЦ Фото:

Жители ХМАО смогут получить загранпаспорт нового образца в МФЦ, не посещая отделение МВД. В регионе начнут работать криптобиокабины, которые будут самостоятельно считывать биометрическую информацию и перенаправлять ее в МВД. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий ХМАО.

«Теперь жители смогут заполнить анкету на госуслугах, прийти в МФЦ и получить штрих-код. Криптобиокабина запускается при предоставлении кода и считвает необходимую биометрическую информацию — делает фото и отпечатки пальцев. После этого данные уходят в МВД. Получить загранпаспорт можно будет также в МФЦ», — сказали в окружном департаменте.

На данный момент в регионе начали действовать семь криптокабин: в Ханты-Маснийске, Сургуте, Когалыме, Мегионе, Нижневартовске, Нефтеюганске и Нягани. Увеличить их количество планируется с 1 декабря. Проект реализован в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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