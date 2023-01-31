Депутаты из ХМАО отправились в зону СВО

Депутаты думы ХМАО и думы Ханты-Мансийска отправились в зону СВО, чтобы передать несколько УАЗиков «буханок» для мобилизованных из округа. Кроме того, они привезли военнослужащим теплую одежду, перевязочный материал и продукты, рассказал корреспонденту URA.RU депутат окружной думы Сергей Елишев.
«Ездил не только я, но еще депутата думы ХМАО Михаил Селюков и два депутата Ханты-Мансийской думы Константин Пинчуков и Андрей Корепанов. В данный момент мы уже в Краснодарском крае», — отметил депутат Елишев.
По словам депутата думы ХМАО, они привезли в госпиталь 25 километров марли. Кроме того, в посылках для мобилизованных были письма и фотографии от близких и родных.
«Мы прожили пару дней с мобилизованными из ХМАО. Ели с ними из одной тарелки, так сказать. Хочется отметить, что они настоящие герои и мужчины с большой буквы», — отметил Сергей Елишев.
Ранее URA.RU рассказывало, что из ХМАО в Донбасс были командированы сотрудники Росгвардии. Сводные подразделения направлены для обеспечения правопорядка.
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