Сотрудники Росгвардии из ХМАО отправились в Донбасс

Из ХМАО были командированы сотрудников Россгвардии в Донбасс для охраны правопорядка. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Отправка состоялась. Сводные подразделения направлены для обеспечения правопорядка», — сказал источник.
В пресс-службу Росгвардии ХМАО был направлен запрос. В ведомстве ответили, что сведения относятся к служебной информации, которая не раскрывается.
Ранее URA.RU писало о командировании для работы в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры. По данным инсайдера, они не будут участвовать в боевых действиях, а обеспечат охрану правопорядка и займут должности в формирующихся территориальных органах управления.
Специальная военная операция РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что данная мера направлена на то, чтобы освободить Донбасс, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».