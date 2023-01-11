11 января 2023

Сотрудники Росгвардии из ХМАО отправились в Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Екатеринбург, кпп, машина полиции, полиция, росгвардия, среднеуральский женский монастырь
Из ХМАО сотрудники Росгвардии отправились в Донбасс для охраны правопорядка Фото:

Из ХМАО были командированы сотрудников Россгвардии в Донбасс для охраны правопорядка. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Отправка состоялась. Сводные подразделения направлены для обеспечения правопорядка», — сказал источник.

В пресс-службу Росгвардии ХМАО был направлен запрос. В ведомстве ответили, что сведения относятся к служебной информации, которая не раскрывается.

Ранее URA.RU писало о командировании для работы в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры. По данным инсайдера, они не будут участвовать в боевых действиях, а обеспечат охрану правопорядка и займут должности в формирующихся территориальных органах управления.

Специальная военная операция РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что данная мера направлена на то, чтобы освободить Донбасс, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.

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Из ХМАО были командированы сотрудников Россгвардии в Донбасс для охраны правопорядка. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Отправка состоялась. Сводные подразделения направлены для обеспечения правопорядка», — сказал источник. В пресс-службу Росгвардии ХМАО был направлен запрос. В ведомстве ответили, что сведения относятся к служебной информации, которая не раскрывается. Ранее URA.RU писало о командировании для работы в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры. По данным инсайдера, они не будут участвовать в боевых действиях, а обеспечат охрану правопорядка и займут должности в формирующихся территориальных органах управления. Специальная военная операция РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что данная мера направлена на то, чтобы освободить Донбасс, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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