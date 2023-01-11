Сотрудники Росгвардии из ХМАО отправились в Донбасс

12 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Из ХМАО сотрудники Росгвардии отправились в Донбасс для охраны правопорядка Фото: Анна Майорова © URA.RU Из ХМАО были командированы сотрудников Россгвардии в Донбасс для охраны правопорядка. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Отправка состоялась. Сводные подразделения направлены для обеспечения правопорядка», — сказал источник. В пресс-службу Росгвардии ХМАО был направлен запрос. В ведомстве ответили, что сведения относятся к служебной информации, которая не раскрывается. Ранее URA.RU писало о командировании для работы в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры. По данным инсайдера, они не будут участвовать в боевых действиях, а обеспечат охрану правопорядка и займут должности в формирующихся территориальных органах управления. Специальная военная операция РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что данная мера направлена на то, чтобы освободить Донбасс, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Из ХМАО были командированы сотрудников Россгвардии в Донбасс для охраны правопорядка. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Отправка состоялась. Сводные подразделения направлены для обеспечения правопорядка», — сказал источник. В пресс-службу Росгвардии ХМАО был направлен запрос. В ведомстве ответили, что сведения относятся к служебной информации, которая не раскрывается. Ранее URA.RU писало о командировании для работы в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры. По данным инсайдера, они не будут участвовать в боевых действиях, а обеспечат охрану правопорядка и займут должности в формирующихся территориальных органах управления. Специальная военная операция РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что данная мера направлена на то, чтобы освободить Донбасс, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.