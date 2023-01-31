В полицию Кургана поступило заявление о подпольном казино Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двое иногородних жителей вызвали полицию в букмекерский клуб Кургана, заявив, что там установлены онлайн-автоматы для азартных игр, и попросили его закрыть. Информацию URA.RU сообщили сами участники инцидента, прислав видео и фото.

«В букмекерском клубе на Пичугина, 15 был доступ к онлайн-казино, пришлось вызвать полицию — приехали оперативники и, вероятно, сотрудники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Компьютеры были изъяты», — сообщил один из посетителей клуба. Гости Кургана представились членами общественной организации, которая борется с незаконными азартными играми. Они удивлены, почему сотрудники курганской полиции сами не могли обнаружить азартный клуб в центре города.

По словам общественников, они путешествуют по российским городам и выявляют азартные клубы, после чего вызывают полицию. Один из участников акции также рассказал, что выиграл на ставках в курганском клубе 10 тысяч рублей, а получил от администраторов лишь половину выигрыша.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать появление полицейских в букмекерском клубе в УМВД региона. В управлении предложили сделать официальный запрос, который был отправлен. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Перми будут искать в Кургане подпольные казино с целью их закрытия. Общественники из столицы Прикамья рассказали, что ранее уже проводили подобные мероприятия в Тюмени.

В Кургане вызвали полицию для проверки клуба в центре города фото: Общественная организация экономической безопасности и гражданского контроля

Граждане заявили, что в курганском букмекерском клубе находились азартные онлайн-автоматы фото: Общественная организация экономической безопасности и гражданского контроля

В помещение круглосуточного клуба прибыли сотрудники курганской полиции фото: Общественная организация экономической безопасности и гражданского контроля

Как сообщили заявители, полицейские изъяли несколько компьютеров в букмекерском клубе фото: Общественная организация экономической безопасности и гражданского контроля