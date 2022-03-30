Пермяки будут искать в Кургане подпольные казино

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Ранее представители организации помогли закрыть подпольные казино в Тюмени Фото:

В Кургане представители пермской Организации экономической безопасности и гражданского контроля будут проводить рейды по подпольным казино. Об этом URA.RU рассказал активист организации Артем Горбачев.

«Мы помогли закрыть игровые залы в Тюмени. Хотим посетить Курган и найти, где находятся игровые автоматы, игровые клубы», — объяснил Горбачев.

Он отметил, что незаконные организации они будут искать на месте. Таким же образом активисты искали казино в Тюмени. В организации надеются, что в ходе рейдов им помогут сотрудники полиции.

Ранее активисты провели рейд по подпольным казино Тюмени. Горбачев рассказал, что после этого им подкинули в машину гильзу от снайперской винтовки Драгунова (СВД) с неизвестным порошком внутри.

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В Кургане представители пермской Организации экономической безопасности и гражданского контроля будут проводить рейды по подпольным казино. Об этом URA.RU рассказал активист организации Артем Горбачев. «Мы помогли закрыть игровые залы в Тюмени. Хотим посетить Курган и найти, где находятся игровые автоматы, игровые клубы», — объяснил Горбачев. Он отметил, что незаконные организации они будут искать на месте. Таким же образом активисты искали казино в Тюмени. В организации надеются, что в ходе рейдов им помогут сотрудники полиции. Ранее активисты провели рейд по подпольным казино Тюмени. Горбачев рассказал, что после этого им подкинули в машину гильзу от снайперской винтовки Драгунова (СВД) с неизвестным порошком внутри.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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