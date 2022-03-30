Пермяки будут искать в Кургане подпольные казино

Ранее представители организации помогли закрыть подпольные казино в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане представители пермской Организации экономической безопасности и гражданского контроля будут проводить рейды по подпольным казино. Об этом URA.RU рассказал активист организации Артем Горбачев.

«Мы помогли закрыть игровые залы в Тюмени. Хотим посетить Курган и найти, где находятся игровые автоматы, игровые клубы», — объяснил Горбачев.

Он отметил, что незаконные организации они будут искать на месте. Таким же образом активисты искали казино в Тюмени. В организации надеются, что в ходе рейдов им помогут сотрудники полиции.

Ранее активисты провели рейд по подпольным казино Тюмени. Горбачев рассказал, что после этого им подкинули в машину гильзу от снайперской винтовки Драгунова (СВД) с неизвестным порошком внутри.