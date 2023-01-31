31 января 2023

Источник назвал три версии смерти пятерых людей в Свердловской области

Следователи рассматривают среди причин массовой смерти свердловчан алкоголь, наркотики и угарный газ
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрельба в гимназии №175. Казань, следственный комитет, силовики, терроризм, стрельба, чп, полиция, ск, чрезвычайное происшествие, терракт, гимназия 175, шутинг, террористический акт
На месте ЧП работают криминалисты Фото:

Следователи рассматривают три версии гибели пятерых человек в поселке Дружинино Свердловской области: отравление угарным газом, алкогольное отравление и передозировку наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных структурах Нижнесергинского района.

«Криминалисты наиболее вероятными называют три версии трагедии: отравление угарным газом, отравление алкоголем и передозировку наркотиками. На первую указывает то, что дверца печи была приоткрыта. На вторую — на месте ЧП были найдены пустые бутылки из-под водки. Также известно, что некоторые из погибших могли употреблять запрещенные вещества», — уточнил собеседник.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что в поселке Дружинино в частном доме погибли пятеро человек: трое мужчин и две женщины. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

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Следователи рассматривают три версии гибели пятерых человек в поселке Дружинино Свердловской области: отравление угарным газом, алкогольное отравление и передозировку наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных структурах Нижнесергинского района. «Криминалисты наиболее вероятными называют три версии трагедии: отравление угарным газом, отравление алкоголем и передозировку наркотиками. На первую указывает то, что дверца печи была приоткрыта. На вторую — на месте ЧП были найдены пустые бутылки из-под водки. Также известно, что некоторые из погибших могли употреблять запрещенные вещества», — уточнил собеседник. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее сообщалось, что в поселке Дружинино в частном доме погибли пятеро человек: трое мужчин и две женщины. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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