Источник назвал три версии смерти пятерых людей в Свердловской области

Следователи рассматривают три версии гибели пятерых человек в поселке Дружинино Свердловской области: отравление угарным газом, алкогольное отравление и передозировку наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных структурах Нижнесергинского района.
«Криминалисты наиболее вероятными называют три версии трагедии: отравление угарным газом, отравление алкоголем и передозировку наркотиками. На первую указывает то, что дверца печи была приоткрыта. На вторую — на месте ЧП были найдены пустые бутылки из-под водки. Также известно, что некоторые из погибших могли употреблять запрещенные вещества», — уточнил собеседник.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.
Ранее сообщалось, что в поселке Дружинино в частном доме погибли пятеро человек: трое мужчин и две женщины. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
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