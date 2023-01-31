31 января 2023

В центре Челябинска открылась новая кафе-пекарня

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил воскресную школу и стройку бассейна в Карабаше. Карабаш. Челябинская область, продукты, пирожки, еда, выпечка
В пекарне завтраки подают с 8:00 до 21:00 Фото:

В центре Челябинска открылась новая кондитерская-пекарня. Об открытии кафе Andrew Baker по улице Елькина, 91 сообщили в социальных сетях.

«У нас радостные новости — нас стало больше! Новая кондитерская-пекарня с форматом кафе! Ищите нас со стороны улицы Курчатова», — говорится в посте в официальном паблике Andrew Baker в соцсети «ВКонтакте».

Помимо выпечки и десертов в заведении подают салаты, супы и горячее. Кафе работает с 8:00 до 21:00, при этом завтраки подают весь день.

Ранее в центре Челябинска на Сони Кривой открылось кафе домашней кухни. Центральным блюдом заведения стали вареники, цены на которые начинаются от 150 рублей.

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В центре Челябинска открылась новая кондитерская-пекарня. Об открытии кафе Andrew Baker по улице Елькина, 91 сообщили в социальных сетях. «У нас радостные новости — нас стало больше! Новая кондитерская-пекарня с форматом кафе! Ищите нас со стороны улицы Курчатова», — говорится в посте в официальном паблике Andrew Baker в соцсети «ВКонтакте». Помимо выпечки и десертов в заведении подают салаты, супы и горячее. Кафе работает с 8:00 до 21:00, при этом завтраки подают весь день. Ранее в центре Челябинска на Сони Кривой открылось кафе домашней кухни. Центральным блюдом заведения стали вареники, цены на которые начинаются от 150 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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