В центре Челябинска открылась новая кафе-пекарня

В центре Челябинска открылась новая кондитерская-пекарня. Об открытии кафе Andrew Baker по улице Елькина, 91 сообщили в социальных сетях.
«У нас радостные новости — нас стало больше! Новая кондитерская-пекарня с форматом кафе! Ищите нас со стороны улицы Курчатова», — говорится в посте в официальном паблике Andrew Baker в соцсети «ВКонтакте».
Помимо выпечки и десертов в заведении подают салаты, супы и горячее. Кафе работает с 8:00 до 21:00, при этом завтраки подают весь день.
Ранее в центре Челябинска на Сони Кривой открылось кафе домашней кухни. Центральным блюдом заведения стали вареники, цены на которые начинаются от 150 рублей.
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