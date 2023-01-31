В центре Челябинска открылась новая кафе-пекарня

01 февраля 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В пекарне завтраки подают с 8:00 до 21:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска открылась новая кондитерская-пекарня. Об открытии кафе Andrew Baker по улице Елькина, 91 сообщили в социальных сетях. «У нас радостные новости — нас стало больше! Новая кондитерская-пекарня с форматом кафе! Ищите нас со стороны улицы Курчатова», — говорится в посте в официальном паблике Andrew Baker в соцсети «ВКонтакте». Помимо выпечки и десертов в заведении подают салаты, супы и горячее. Кафе работает с 8:00 до 21:00, при этом завтраки подают весь день. Ранее в центре Челябинска на Сони Кривой открылось кафе домашней кухни. Центральным блюдом заведения стали вареники, цены на которые начинаются от 150 рублей.

В центре Челябинска открылась новая кондитерская-пекарня. Об открытии кафе Andrew Baker по улице Елькина, 91 сообщили в социальных сетях. «У нас радостные новости — нас стало больше! Новая кондитерская-пекарня с форматом кафе! Ищите нас со стороны улицы Курчатова», — говорится в посте в официальном паблике Andrew Baker в соцсети «ВКонтакте». Помимо выпечки и десертов в заведении подают салаты, супы и горячее. Кафе работает с 8:00 до 21:00, при этом завтраки подают весь день. Ранее в центре Челябинска на Сони Кривой открылось кафе домашней кухни. Центральным блюдом заведения стали вареники, цены на которые начинаются от 150 рублей.