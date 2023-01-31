31 января 2023

Двум пенсионерам в ХМАО грозит срок за вылов одного осетра

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Пенсионеры из ХМАО могут получить до 8 лет лишения свободы Фото:

Два пенсионера в Березовском районе (ХМАО) могут получить срок за вылов «Сибирского осетра», занесенного в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции.

«Супружеская пара, 63-летняя и 55-летний жители деревни Демино незаконно добыли 1 особь „Сибирского осетра“, занесенного в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 480 тысяч рублей», — отметили в полиции.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Пенсионеры могут получить наказание в виде лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до двух миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о главе сельского поселения Кедровый. Суд приговорил его к 480 часам принудительных работ за ловлю сетями сибирского осетра и стерляди.

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Два пенсионера в Березовском районе (ХМАО) могут получить срок за вылов «Сибирского осетра», занесенного в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции. «Супружеская пара, 63-летняя и 55-летний жители деревни Демино незаконно добыли 1 особь „Сибирского осетра“, занесенного в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 480 тысяч рублей», — отметили в полиции. В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Пенсионеры могут получить наказание в виде лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до двух миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало о главе сельского поселения Кедровый. Суд приговорил его к 480 часам принудительных работ за ловлю сетями сибирского осетра и стерляди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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