Двум пенсионерам в ХМАО грозит срок за вылов одного осетра

Два пенсионера в Березовском районе (ХМАО) могут получить срок за вылов «Сибирского осетра», занесенного в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции.
«Супружеская пара, 63-летняя и 55-летний жители деревни Демино незаконно добыли 1 особь „Сибирского осетра“, занесенного в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 480 тысяч рублей», — отметили в полиции.
В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Пенсионеры могут получить наказание в виде лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до двух миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о главе сельского поселения Кедровый. Суд приговорил его к 480 часам принудительных работ за ловлю сетями сибирского осетра и стерляди.
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