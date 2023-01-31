«Новые люди» готовят изменения трудового кодекса в интересах женщин

01 февраля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев поддержал инициативу об отмене перечня запрещенных для женщин профессий в РФ Фото: пресс-служба партии «Новые люди» Женщины могут укрепить экономику России и добавить до 14% роста ВВП, если побороть дискриминацию на рынке труда. Эту тему подняли на площадке Госдумы депутаты партии «Новые люди», проведя первые экспертные слушания о трудовых правах женщин. Ожидаемо громко звучала позиция зампреда фракции «Новых людей» Сарданы Авксентьевой, которая анонсировала создание на базе фракции Дискуссионного совета по законодательному решению трудовых проблем женщин России. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев поддержал инициативу женской половины фракции разобраться с трудовым неравенством, написав в своем телеграм-канале: «Женщинам в России сейчас запрещено работать пожарными, водолазами и даже ухаживать за племенными животными. В списке запрещенных для женщин профессий — работа в доходных отраслях: нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. Позорный атавизм, который давно пора отменить. Будем добиваться, чтобы эта несправедливость была исключена». Большинство приглашенных на слушания экспертов констатировали, что женщинам в России строить карьеру до сих пор сложно. 49% вакансий дискриминационны по полу или возрасту — причем трудоустройству может помешать как наличие детей, так и их отсутствие. В итоге лишь половина женщин официально трудоустроена, многим приходится работать «всерую». Сардана Авксентьева рассказала, что сейчас в партии «Новые люди» занимаются подробным анализом трудового законодательства с точки зрения интересов женщин. Гендерный разрыв в заработной плате мужчин и женщин огромен и может достигать 70%. Среди основных причин неравенства она назвала так называемый «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, а также более высокую готовность мужчин рисковать. Кроме того и зарплатные ожидания женщин почти на треть меньше, чем у мужчин — это уже психологический фактор. «В первую очередь рассматриваем Трудовой кодекс как основу основ. Я задаю всем нам вопрос: что не так? Что мы, законодатели, можем и должны сделать для исправления ситуации?» — рассказала Авксентьева корреспонденту URA.RU. По словам депутата, трудовое право в России сейчас не вполне описывает реальность, не успевает за ней. «Российский рынок труда сильно изменился. Усиление влияния женщин на политическую и экономическую жизнь уже давно стало мировым трендом. Однако законодатели очевидно не успевают за изменениями», — уверена депутат от Новых людей. Недавно Новые люди внесли первый по этой теме законопроект с предложением отменить перечень запрещенных для женщин профессий. В настоящее время в этом списке находятся около 100 специальностей. Как считают в партии, социальная активность женщин с одной стороны, может поднять благосостояние страны, а с другой — улучшит психологический настрой женщин, повысит их самооценку и уверенность в себе. Все озвученные в ходе экспертных слушаний инициативы «Новые люди» включат в итоговую резолюцию, после чего представят на рассмотрение Госдумы предложения по изменениям трудового законодательства РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женщины могут укрепить экономику России и добавить до 14% роста ВВП, если побороть дискриминацию на рынке труда. Эту тему подняли на площадке Госдумы депутаты партии «Новые люди», проведя первые экспертные слушания о трудовых правах женщин. Ожидаемо громко звучала позиция зампреда фракции «Новых людей» Сарданы Авксентьевой, которая анонсировала создание на базе фракции Дискуссионного совета по законодательному решению трудовых проблем женщин России. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев поддержал инициативу женской половины фракции разобраться с трудовым неравенством, написав в своем телеграм-канале: «Женщинам в России сейчас запрещено работать пожарными, водолазами и даже ухаживать за племенными животными. В списке запрещенных для женщин профессий — работа в доходных отраслях: нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. Позорный атавизм, который давно пора отменить. Будем добиваться, чтобы эта несправедливость была исключена». Большинство приглашенных на слушания экспертов констатировали, что женщинам в России строить карьеру до сих пор сложно. 49% вакансий дискриминационны по полу или возрасту — причем трудоустройству может помешать как наличие детей, так и их отсутствие. В итоге лишь половина женщин официально трудоустроена, многим приходится работать «всерую». Сардана Авксентьева рассказала, что сейчас в партии «Новые люди» занимаются подробным анализом трудового законодательства с точки зрения интересов женщин. Гендерный разрыв в заработной плате мужчин и женщин огромен и может достигать 70%. Среди основных причин неравенства она назвала так называемый «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, а также более высокую готовность мужчин рисковать. Кроме того и зарплатные ожидания женщин почти на треть меньше, чем у мужчин — это уже психологический фактор. «В первую очередь рассматриваем Трудовой кодекс как основу основ. Я задаю всем нам вопрос: что не так? Что мы, законодатели, можем и должны сделать для исправления ситуации?» — рассказала Авксентьева корреспонденту URA.RU. По словам депутата, трудовое право в России сейчас не вполне описывает реальность, не успевает за ней. «Российский рынок труда сильно изменился. Усиление влияния женщин на политическую и экономическую жизнь уже давно стало мировым трендом. Однако законодатели очевидно не успевают за изменениями», — уверена депутат от Новых людей. Недавно Новые люди внесли первый по этой теме законопроект с предложением отменить перечень запрещенных для женщин профессий. В настоящее время в этом списке находятся около 100 специальностей. Как считают в партии, социальная активность женщин с одной стороны, может поднять благосостояние страны, а с другой — улучшит психологический настрой женщин, повысит их самооценку и уверенность в себе. Все озвученные в ходе экспертных слушаний инициативы «Новые люди» включат в итоговую резолюцию, после чего представят на рассмотрение Госдумы предложения по изменениям трудового законодательства РФ.