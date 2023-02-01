Из свердловских аптек пропал популярный немецкий препарат

Один из самых востребованных препаратов для лечения угрей перестал продаваться в аптеках Свердловской области. Речь идет о препарате «Роаккутан». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Роаккутан» показан при тяжелых формах угревой сыпи. Препарат производится в Германии.
«„Роаккутан“ — очень популярный препарат у косметологов. Его назначают в случаях, когда уже все иные методы борьбы с угрями не помогают. Раньше он был в каждой аптеке, а теперь его найти практически нереально», — делятся собеседники агентства.
В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что у косметологов в запасе огромный арсенал эффективных средств при данном заболевании кожи. «„Роаккутан“ является наиболее эффективным препаратом для лечения тяжелых форм угревой сыпи. Он может вызывать длительные ремиссии или излечения у большинства пациентов. Однако сейчас приобрести „Роаккутан“ практически невозможно. Но это вовсе не значит, что заменить его нечем. Я рекомендую записаться на консультацию к врачу-дерматологу, и уже медик подберет оптимальный курс лечения», — отметила она.
Показания препарата «Роаккутан»:
- Тяжелые формы акне (узелково-кистозные, конглобатные акне или акне с риском образования рубцов);
- Акне, не поддающиеся другим видам терапии.
Ранее URA.RU сообщало, что ряд лекарственных препаратов перестали продавать в свердловских аптеках. Пациенты сообщают, что не могут купить следующие медикаменты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель».
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