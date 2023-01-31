31 января 2023

Вице-губернатор ХМАО собирается чаще летать в командировки в Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по развитию местного самоуправления в ХМАО. Ханты-Мансийск, тиртока александр
Александр Тиртока: нужна оперативная координация по восстановлению новых российских территорий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока собирается чаще бывать в зоне СВО. Это связано с его новыми функциональными задачами после перераспределения полномочий в окружном правительстве. Об этом он заявил корреспонденту агентства URA.RU

«В моих новых обязанностях — координация и взаимодействие с новыми субъектами РФ и Министерством обороны, в том числе по мобилизованным. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила задачи по взаимодействию с Минобороны по помощи мобилизованным из Югры и по взаимодействию работы с ЛНР, ДНР и Запорожской областью. На этих территориях я, конечно буду бывать чаще», — сказал Тиртока.

По словам вице-губернатора, в первую очередь, в его новых функциях будет координация по восстановлению новых российских регионов. Югорские власти в качестве подшефной территории взяли на себя Макеевку из ДНР. Регион также планирует продолжать решить вопросы технического обеспечения военнослужащих и сейчас обсуждаются новые форматы материальной помощи для югорчан.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Золотухин, который раньше являлся первым замглавы города Пыть-Яха возглавил департамент региональной безопасности. А прежний руководитель ведомства Александр Тиртока в позиции вице-губернатора теперь будет отвечать за взаимодействие с Минобороны и органами власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока собирается чаще бывать в зоне СВО. Это связано с его новыми функциональными задачами после перераспределения полномочий в окружном правительстве. Об этом он заявил корреспонденту агентства URA.RU «В моих новых обязанностях — координация и взаимодействие с новыми субъектами РФ и Министерством обороны, в том числе по мобилизованным. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила задачи по взаимодействию с Минобороны по помощи мобилизованным из Югры и по взаимодействию работы с ЛНР, ДНР и Запорожской областью. На этих территориях я, конечно буду бывать чаще», — сказал Тиртока. По словам вице-губернатора, в первую очередь, в его новых функциях будет координация по восстановлению новых российских регионов. Югорские власти в качестве подшефной территории взяли на себя Макеевку из ДНР. Регион также планирует продолжать решить вопросы технического обеспечения военнослужащих и сейчас обсуждаются новые форматы материальной помощи для югорчан. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Золотухин, который раньше являлся первым замглавы города Пыть-Яха возглавил департамент региональной безопасности. А прежний руководитель ведомства Александр Тиртока в позиции вице-губернатора теперь будет отвечать за взаимодействие с Минобороны и органами власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...