Вице-губернатор ХМАО собирается чаще летать в командировки в Донбасс

01 февраля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Александр Тиртока: нужна оперативная координация по восстановлению новых российских территорий Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока собирается чаще бывать в зоне СВО. Это связано с его новыми функциональными задачами после перераспределения полномочий в окружном правительстве. Об этом он заявил корреспонденту агентства URA.RU «В моих новых обязанностях — координация и взаимодействие с новыми субъектами РФ и Министерством обороны, в том числе по мобилизованным. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила задачи по взаимодействию с Минобороны по помощи мобилизованным из Югры и по взаимодействию работы с ЛНР, ДНР и Запорожской областью. На этих территориях я, конечно буду бывать чаще», — сказал Тиртока.



По словам вице-губернатора, в первую очередь, в его новых функциях будет координация по восстановлению новых российских регионов. Югорские власти в качестве подшефной территории взяли на себя Макеевку из ДНР. Регион также планирует продолжать решить вопросы технического обеспечения военнослужащих и сейчас обсуждаются новые форматы материальной помощи для югорчан. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Золотухин, который раньше являлся первым замглавы города Пыть-Яха возглавил департамент региональной безопасности. А прежний руководитель ведомства Александр Тиртока в позиции вице-губернатора теперь будет отвечать за взаимодействие с Минобороны и органами власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока собирается чаще бывать в зоне СВО. Это связано с его новыми функциональными задачами после перераспределения полномочий в окружном правительстве. Об этом он заявил корреспонденту агентства URA.RU «В моих новых обязанностях — координация и взаимодействие с новыми субъектами РФ и Министерством обороны, в том числе по мобилизованным. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила задачи по взаимодействию с Минобороны по помощи мобилизованным из Югры и по взаимодействию работы с ЛНР, ДНР и Запорожской областью. На этих территориях я, конечно буду бывать чаще», — сказал Тиртока. По словам вице-губернатора, в первую очередь, в его новых функциях будет координация по восстановлению новых российских регионов. Югорские власти в качестве подшефной территории взяли на себя Макеевку из ДНР. Регион также планирует продолжать решить вопросы технического обеспечения военнослужащих и сейчас обсуждаются новые форматы материальной помощи для югорчан. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Золотухин, который раньше являлся первым замглавы города Пыть-Яха возглавил департамент региональной безопасности. А прежний руководитель ведомства Александр Тиртока в позиции вице-губернатора теперь будет отвечать за взаимодействие с Минобороны и органами власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.