Врач рассказала, как свердловчанам лечить ангину с помощью мороженого

Гемотест: мороженое не используют для лечения ангины

01 февраля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Мороженое способствует уменьшению отека и боли в горле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Часто врачи предлагают пациентам мороженное после удаления зубов, гланд, миндалин. Однако для лечения ангины и снятия боли в горле этот метод не подходит. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Однако терапевт из Екатеринбурга Жанна Ашурова заявила журналисту URA.RU, что в некоторых случаях мороженое может помочь снять воспаление и боли в горле при ангине. «Местное действие холода при остром тонзиллите специалисты рассматривают с разных точек зрения. Роспотребнадзор утверждает, что мороженое благодаря местному охлаждению способствует уменьшению отека и боли в горле, снижению дискомфорта при глотании. При этом ведомство рекомендует продукт не как единственное средство для лечения ангины, но как его возможный компонент», — делится врач Демьяновская. Специалист лаборатории «Гемотест» уточняет, что для уменьшения боли и отека в горле можно использовать более безопасную альтернативу сладкому лакомству — местные лекарственные средства с противоотечным, противовоспалительным и обезболивающим действием в форме полосканий, спреев, пастилок для рассасывания. Екатеринбургский врач-терапевт Жанна Ашурова считает, что при выборе лечения нужно отталкиваться от конкретного случая. «Холод вызывает спазм слизистых оболочек и сосудов. В этом и заключается польза сладкого лакомства при ангине. Конечно, лечить ангину с помощью только мороженого нельзя, но в качестве дополнения — почему бы нет, если конкретному пациенту приносит пользу», — поделилась она. Ранее URA.RU писало, что переболевшим COVID-19 свердловчанам нужно сдать анализ крови на C-реактивный белок. Кроме всего, к восстановлению после COVID-19 необходимо подходить комплексно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часто врачи предлагают пациентам мороженное после удаления зубов, гланд, миндалин. Однако для лечения ангины и снятия боли в горле этот метод не подходит. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Однако терапевт из Екатеринбурга Жанна Ашурова заявила журналисту URA.RU, что в некоторых случаях мороженое может помочь снять воспаление и боли в горле при ангине. «Местное действие холода при остром тонзиллите специалисты рассматривают с разных точек зрения. Роспотребнадзор утверждает, что мороженое благодаря местному охлаждению способствует уменьшению отека и боли в горле, снижению дискомфорта при глотании. При этом ведомство рекомендует продукт не как единственное средство для лечения ангины, но как его возможный компонент», — делится врач Демьяновская. Специалист лаборатории «Гемотест» уточняет, что для уменьшения боли и отека в горле можно использовать более безопасную альтернативу сладкому лакомству — местные лекарственные средства с противоотечным, противовоспалительным и обезболивающим действием в форме полосканий, спреев, пастилок для рассасывания. Екатеринбургский врач-терапевт Жанна Ашурова считает, что при выборе лечения нужно отталкиваться от конкретного случая. «Холод вызывает спазм слизистых оболочек и сосудов. В этом и заключается польза сладкого лакомства при ангине. Конечно, лечить ангину с помощью только мороженого нельзя, но в качестве дополнения — почему бы нет, если конкретному пациенту приносит пользу», — поделилась она. Ранее URA.RU писало, что переболевшим COVID-19 свердловчанам нужно сдать анализ крови на C-реактивный белок. Кроме всего, к восстановлению после COVID-19 необходимо подходить комплексно.