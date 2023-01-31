31 января 2023

Врач рассказала, как свердловчанам лечить ангину с помощью мороженого

Гемотест: мороженое не используют для лечения ангины
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, киоск, ларек, холод на улице, гостовский пломбир, лакомство, сладкое, вкуснятина, мороженое
Мороженое способствует уменьшению отека и боли в горле Фото:

Часто врачи предлагают пациентам мороженное после удаления зубов, гланд, миндалин. Однако для лечения ангины и снятия боли в горле этот метод не подходит. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Однако терапевт из Екатеринбурга Жанна Ашурова заявила журналисту URA.RU, что в некоторых случаях мороженое может помочь снять воспаление и боли в горле при ангине.

«Местное действие холода при остром тонзиллите специалисты рассматривают с разных точек зрения. Роспотребнадзор утверждает, что мороженое благодаря местному охлаждению способствует уменьшению отека и боли в горле, снижению дискомфорта при глотании. При этом ведомство рекомендует продукт не как единственное средство для лечения ангины, но как его возможный компонент», — делится врач Демьяновская.

Специалист лаборатории «Гемотест» уточняет, что для уменьшения боли и отека в горле можно использовать более безопасную альтернативу сладкому лакомству — местные лекарственные средства с противоотечным, противовоспалительным и обезболивающим действием в форме полосканий, спреев, пастилок для рассасывания.

Екатеринбургский врач-терапевт Жанна Ашурова считает, что при выборе лечения нужно отталкиваться от конкретного случая. «Холод вызывает спазм слизистых оболочек и сосудов. В этом и заключается польза сладкого лакомства при ангине. Конечно, лечить ангину с помощью только мороженого нельзя, но в качестве дополнения — почему бы нет, если конкретному пациенту приносит пользу», — поделилась она.

Ранее URA.RU писало, что переболевшим COVID-19 свердловчанам нужно сдать анализ крови на C-реактивный белок. Кроме всего, к восстановлению после COVID-19 необходимо подходить комплексно.

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Часто врачи предлагают пациентам мороженное после удаления зубов, гланд, миндалин. Однако для лечения ангины и снятия боли в горле этот метод не подходит. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Однако терапевт из Екатеринбурга Жанна Ашурова заявила журналисту URA.RU, что в некоторых случаях мороженое может помочь снять воспаление и боли в горле при ангине. «Местное действие холода при остром тонзиллите специалисты рассматривают с разных точек зрения. Роспотребнадзор утверждает, что мороженое благодаря местному охлаждению способствует уменьшению отека и боли в горле, снижению дискомфорта при глотании. При этом ведомство рекомендует продукт не как единственное средство для лечения ангины, но как его возможный компонент», — делится врач Демьяновская. Специалист лаборатории «Гемотест» уточняет, что для уменьшения боли и отека в горле можно использовать более безопасную альтернативу сладкому лакомству — местные лекарственные средства с противоотечным, противовоспалительным и обезболивающим действием в форме полосканий, спреев, пастилок для рассасывания. Екатеринбургский врач-терапевт Жанна Ашурова считает, что при выборе лечения нужно отталкиваться от конкретного случая. «Холод вызывает спазм слизистых оболочек и сосудов. В этом и заключается польза сладкого лакомства при ангине. Конечно, лечить ангину с помощью только мороженого нельзя, но в качестве дополнения — почему бы нет, если конкретному пациенту приносит пользу», — поделилась она. Ранее URA.RU писало, что переболевшим COVID-19 свердловчанам нужно сдать анализ крови на C-реактивный белок. Кроме всего, к восстановлению после COVID-19 необходимо подходить комплексно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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