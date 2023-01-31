В Нижнем Тагиле назначили дату суда над троими полицейскими, в машине которых умер задержанный

Троих полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых от перелома шейного позвонка умер задержанный, 2 февраля доставят в Дзержинский районный суд, где решат, нужно ли отправлять силовиков за решетку. Об этом URA.RU сообщил представитель суда.
«Материал будет рассматриваться судьей 2 февраля в 11:00», – сообщили в суде. Трое полицейских задержаны и находятся под присмотром силовиков до вынесения решения судьи, который может отправить их в СИЗО.
Инцидент произошел 29 января, когда трое полицейских садили в свою машину мужчину, устраивавшего беспорядки у психиатрической больницы. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что полицию вызвал охранник больницы. Приехавшие силовики не успели доставить его в отдел полиции. Из машины его вытащили с посиневшим лицом, вызвали медиков, но те не успели спасти мужчину. Полковник Горелых отмечал, что ранее задержанный был несколько раз судим. В отношении полицейских возбудили дело о превышении полномочий.
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