Пригожин рассказал, в чем заключается смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер»

Пригожин: смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в признании их побед

ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Благодатное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в признании их побед. Об этом сказал основатель ЧВК Евгений Пригожин. Так он ответил на вопрос, деморализует ли бойцов, когда не упоминается, что «Вагнер» участвовал в освобождении тех или иных населенных пунктов.

«Является ли это важным для меня? Нет. А для них, это, конечно же, важно, для них это смысл жизни — признание их побед», — сказал Пригожин. Информацию передает его пресс-служба . Так он отреагировал на информацию, что СМИ сообщили об освобождении Благодатного «бойцами неких добровольческих организаций». При этом в ЧВК «Вагнер» еще на прошлой неделе заявляли о взятии Благодатного, передает «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что С 2014 года по март 2022 года ЧВК «Вагнер» называли наемниками и заявляли, что «их там нет». Теперь бойцы ЧВК гордо носят нашивки и про них сочиняют песни, сказал Пригожин.