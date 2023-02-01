Пригожин рассказал, в чем заключается смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер»

Смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в признании их побед. Об этом сказал основатель ЧВК Евгений Пригожин. Так он ответил на вопрос, деморализует ли бойцов, когда не упоминается, что «Вагнер» участвовал в освобождении тех или иных населенных пунктов.
«Является ли это важным для меня? Нет. А для них, это, конечно же, важно, для них это смысл жизни — признание их побед», — сказал Пригожин. Информацию передает его пресс-служба. Так он отреагировал на информацию, что СМИ сообщили об освобождении Благодатного «бойцами неких добровольческих организаций». При этом в ЧВК «Вагнер» еще на прошлой неделе заявляли о взятии Благодатного, передает «Федеральное агентство новостей».
Он отметил, что С 2014 года по март 2022 года ЧВК «Вагнер» называли наемниками и заявляли, что «их там нет». Теперь бойцы ЧВК гордо носят нашивки и про них сочиняют песни, сказал Пригожин.
Бойцы ЧВК участвовали во взятии Соледара, теперь они продолжают двигаться к северу и западу от города, передает сайт MK.RU. «Вагнер» зашли в Артемовск (Бахмут) и прорвали оборону ВСУ. Также они участвовали в боях за Клиновое, Покровское, Зайцево и Кодему, за опорные пункты в Бахмуте.
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Смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в признании их побед. Об этом сказал основатель ЧВК Евгений Пригожин. Так он ответил на вопрос, деморализует ли бойцов, когда не упоминается, что «Вагнер» участвовал в освобождении тех или иных населенных пунктов. «Является ли это важным для меня? Нет. А для них, это, конечно же, важно, для них это смысл жизни — признание их побед», — сказал Пригожин. Информацию передает его пресс-служба. Так он отреагировал на информацию, что СМИ сообщили об освобождении Благодатного «бойцами неких добровольческих организаций». При этом в ЧВК «Вагнер» еще на прошлой неделе заявляли о взятии Благодатного, передает «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что С 2014 года по март 2022 года ЧВК «Вагнер» называли наемниками и заявляли, что «их там нет». Теперь бойцы ЧВК гордо носят нашивки и про них сочиняют песни, сказал Пригожин. Бойцы ЧВК участвовали во взятии Соледара, теперь они продолжают двигаться к северу и западу от города, передает сайт MK.RU. «Вагнер» зашли в Артемовск (Бахмут) и прорвали оборону ВСУ. Также они участвовали в боях за Клиновое, Покровское, Зайцево и Кодему, за опорные пункты в Бахмуте.