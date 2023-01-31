Курганский водитель выиграл миллион в лотерею. Фото

01 февраля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Счастливый билет водитель купил в одном из ТЦ Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель из Кургана Александр Пестерев выиграл миллион рублей в моментальную лотерею. Как потратить деньги победитель еще не решил, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Столото». «Курганец Александр Пестерев выиграл 1 миллион рублей. По словам победителя, в последнее время ему везло именно в моментальных лотереях: купив билет за 200 рублей, Александр регулярно выигрывал в два-три раза больше его стоимости», — сообщает пресс-служба компании. Пестерев рассказал, что, увидев сумму выигрыша он засомневался, не ошибся ли. В лотерейном киоске «Столото» сотрудница подтвердила удачу курганца. «В глубине души я знал, что однажды выиграю!» — сказал он. По данным компании, курганец работает водителем, а в свободное время занимается домашними делами. Ранее URA.RU писало, что курганский продавец выиграла в лотерею больше 5 млн рублей. Девушка узнала о выигрыше в лотерею «Рапидо» в августе 2022 года. Деньги она планировала потратить на погашение автокредита и на путешествие мечты. Водитель из Кургана Александр Пестерев выиграл миллион рублей в моментальную лотерею фото: пресс-служба компании «Столото»

Водитель из Кургана Александр Пестерев выиграл миллион рублей в моментальную лотерею. Как потратить деньги победитель еще не решил, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Столото». «Курганец Александр Пестерев выиграл 1 миллион рублей. По словам победителя, в последнее время ему везло именно в моментальных лотереях: купив билет за 200 рублей, Александр регулярно выигрывал в два-три раза больше его стоимости», — сообщает пресс-служба компании. Пестерев рассказал, что, увидев сумму выигрыша он засомневался, не ошибся ли. В лотерейном киоске «Столото» сотрудница подтвердила удачу курганца. «В глубине души я знал, что однажды выиграю!» — сказал он. По данным компании, курганец работает водителем, а в свободное время занимается домашними делами. Ранее URA.RU писало, что курганский продавец выиграла в лотерею больше 5 млн рублей. Девушка узнала о выигрыше в лотерею «Рапидо» в августе 2022 года. Деньги она планировала потратить на погашение автокредита и на путешествие мечты.