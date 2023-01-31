Тюменских таксистов возмутила новая инициатива агрегатора «Яндекс.Go»

01 февраля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Водителей могут отстранить от работы из-за неприятного запаха в салоне автомобиля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские водители такси крайне недовольны ужесточением правил работы агрегатора «Яндекс.Go», исходя из которых им могут закрыть доступ к работе со служебным приложением, если пассажиры пожалуются на неприятный запах в салоне автомобиля. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных автопарков. «Водителей предупредили об ужесточении оферты. Новый пункт подразумевает, что если пассажирам не понравится запах в салоне автомобиля, то таксиста могут отстранить от работы. Конечно, водителей такая инициатива со стороны агрегатора возмутила. Там и так требований выше крыши, а платят копейки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что подобная инициатива со стороны «Яндекс.Go» может крайне негативно сказаться на работе агрегатора. «Водители и так массово отказываются от работы с агрегатором, потому что почти ничего не зарабатывают. А такие нововведения только ускорят этот процесс», — добавил инсайдер URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты массово отказываются от услуг агрегатора из-за низких тарифов на перевозки.

Тюменские водители такси крайне недовольны ужесточением правил работы агрегатора «Яндекс.Go», исходя из которых им могут закрыть доступ к работе со служебным приложением, если пассажиры пожалуются на неприятный запах в салоне автомобиля. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных автопарков. «Водителей предупредили об ужесточении оферты. Новый пункт подразумевает, что если пассажирам не понравится запах в салоне автомобиля, то таксиста могут отстранить от работы. Конечно, водителей такая инициатива со стороны агрегатора возмутила. Там и так требований выше крыши, а платят копейки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что подобная инициатива со стороны «Яндекс.Go» может крайне негативно сказаться на работе агрегатора. «Водители и так массово отказываются от работы с агрегатором, потому что почти ничего не зарабатывают. А такие нововведения только ускорят этот процесс», — добавил инсайдер URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты массово отказываются от услуг агрегатора из-за низких тарифов на перевозки.