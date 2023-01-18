Пермяков зовут на работу с зарплатой в 280 тысяч и бесплатными обедами

19 января 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

За трехмесячную вахту работодатель готов заплатить 280 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу на складе бытовой техники Samsung. За вахту в 90 смен работодатель обещает заплатить более 280 тысяч рублей. Кроме того, работникам предоставляются жилье в общежитии и бесплатные комплексные обеды. Объявление с описанием вакансии размещено в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Требуются работники на склад Samsung в Москве. Условия — бесплатное проживание в комфортном общежитии, шаговая доступность, наличие всей бытовой техники. Бесплатный комплексный обед — первое, второе, салат, десерт, чай, кофе или компот на выбор. Покупаем билет на поезд до Москвы из любого района Пермского края», — сообщается в объявлении. В обязанности работника входят комплектация и упаковка товара в коробки, складирование их на паллеты. Также нужно будет разгрузочными работами, перемещая коробки по складу. Уточняется, что принимаются соискатели без соответствующего опыта, в том числе студенты. Срок вахты согласовывается с работодателем, минимальное количество смен — 40. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в другом регионе с бесплатным проживанием в гостинице. Соответствующую вакансию разместил в сервисе бесплатных объявлений Калужский турбинный завод.

Жителям Пермского края предлагают работу на складе бытовой техники Samsung. За вахту в 90 смен работодатель обещает заплатить более 280 тысяч рублей. Кроме того, работникам предоставляются жилье в общежитии и бесплатные комплексные обеды. Объявление с описанием вакансии размещено в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Требуются работники на склад Samsung в Москве. Условия — бесплатное проживание в комфортном общежитии, шаговая доступность, наличие всей бытовой техники. Бесплатный комплексный обед — первое, второе, салат, десерт, чай, кофе или компот на выбор. Покупаем билет на поезд до Москвы из любого района Пермского края», — сообщается в объявлении. В обязанности работника входят комплектация и упаковка товара в коробки, складирование их на паллеты. Также нужно будет разгрузочными работами, перемещая коробки по складу. Уточняется, что принимаются соискатели без соответствующего опыта, в том числе студенты. Срок вахты согласовывается с работодателем, минимальное количество смен — 40. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в другом регионе с бесплатным проживанием в гостинице. Соответствующую вакансию разместил в сервисе бесплатных объявлений Калужский турбинный завод.