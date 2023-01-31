31 января 2023
30 января 2023

Новый главный деятель культуры в городе ЯНАО официально занял пост. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , чиновница, совещание, документы, заседание, женские руки
Лилия Иллеш заменила Семена Богданова на руководящем посту Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Руководителем Централизованной клубной системы в Новом Уренгое (ЯНАО) официально назначили Лилию Иллеш. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Директором Централизованной клубной системы назначена Иллеш Лилия», — сообщили агентству в ведомстве. До назначения она занимала должность заместителя директора.

Ранее URA.RU сообщало, что по инсайдерской информации Иллеш назначили главой ЦКС. Экс-директору Семену Богданову не продлили контракт и в январе он лишился поста.

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Руководителем Централизованной клубной системы в Новом Уренгое (ЯНАО) официально назначили Лилию Иллеш. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Директором Централизованной клубной системы назначена Иллеш Лилия», — сообщили агентству в ведомстве. До назначения она занимала должность заместителя директора. Ранее URA.RU сообщало, что по инсайдерской информации Иллеш назначили главой ЦКС. Экс-директору Семену Богданову не продлили контракт и в январе он лишился поста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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