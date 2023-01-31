Новый главный деятель культуры в городе ЯНАО официально занял пост. Инсайд URA.RU подтвердился

01 февраля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Лилия Иллеш заменила Семена Богданова на руководящем посту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Руководителем Централизованной клубной системы в Новом Уренгое (ЯНАО) официально назначили Лилию Иллеш. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Директором Централизованной клубной системы назначена Иллеш Лилия», — сообщили агентству в ведомстве. До назначения она занимала должность заместителя директора. Ранее URA.RU сообщало, что по инсайдерской информации Иллеш назначили главой ЦКС. Экс-директору Семену Богданову не продлили контракт и в январе он лишился поста.

Руководителем Централизованной клубной системы в Новом Уренгое (ЯНАО) официально назначили Лилию Иллеш. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Директором Централизованной клубной системы назначена Иллеш Лилия», — сообщили агентству в ведомстве. До назначения она занимала должность заместителя директора. Ранее URA.RU сообщало, что по инсайдерской информации Иллеш назначили главой ЦКС. Экс-директору Семену Богданову не продлили контракт и в январе он лишился поста.