Лилия Иллеш заменила Семена Богданова на руководящем посту
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
Руководителем Централизованной клубной системы в Новом Уренгое (ЯНАО) официально назначили Лилию Иллеш. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Директором Централизованной клубной системы назначена Иллеш Лилия», — сообщили агентству в ведомстве. До назначения она занимала должность заместителя директора.
Ранее URA.RU сообщало, что по инсайдерской информации Иллеш назначили главой ЦКС. Экс-директору Семену Богданову не продлили контракт и в январе он лишился поста.
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