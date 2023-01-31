Замгенпрокурора РФ заявил о росте сексуальных преступлений против несовершеннолетних в ХМАО

01 февраля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Замгенпрокурора РФ Зайцев заявил о росте сексуальных преступлений в ХМАО на 123% за год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО число преступлений против несовершеннолетних, в том числе сексуального характера, выросло на 123% за год. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев во время итоговой коллегии прокуратуры, передает журналист URA.RU. «Особую обеспокоенность вызывает рост числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе совершенных в отношении их половой неприкосновенности. Прирост составляет почти 123 процента. Это очень серьезный показатель», — сказал Зайцев. Он также добавил, что в ХМАО за год выросло и количество особо тяжких преступлений, а также рецидивов. И на 21% увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами. «Число умышленного причинения вреда здоровью, грабежей и изнасилований выросло более, чем на 83%. Выросло число групповых преступлений по предварительному сговору, это наиболее опасные преступления», — заключил Зайцев. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев прибыл в ХМАО. Он посетил региональные подразделений МЧС и ФССП России, а встретится с жителями Югры. По прибытии Зайцев также провел рабочие встречи с руководителями силовых и надзорных ведомств округа.

В ХМАО число преступлений против несовершеннолетних, в том числе сексуального характера, выросло на 123% за год. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев во время итоговой коллегии прокуратуры, передает журналист URA.RU. «Особую обеспокоенность вызывает рост числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе совершенных в отношении их половой неприкосновенности. Прирост составляет почти 123 процента. Это очень серьезный показатель», — сказал Зайцев. Он также добавил, что в ХМАО за год выросло и количество особо тяжких преступлений, а также рецидивов. И на 21% увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами. «Число умышленного причинения вреда здоровью, грабежей и изнасилований выросло более, чем на 83%. Выросло число групповых преступлений по предварительному сговору, это наиболее опасные преступления», — заключил Зайцев. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев прибыл в ХМАО. Он посетил региональные подразделений МЧС и ФССП России, а встретится с жителями Югры. По прибытии Зайцев также провел рабочие встречи с руководителями силовых и надзорных ведомств округа.