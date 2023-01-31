В центре Кургана закрывают оживленный перекресток

01 февраля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

В Кургане на ремонтируемой улице ограничат движение транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на пять дней закроют движение транспорта на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «С 3 февраля и сроком на пять дней будет закрыто движение на перекрестке улиц Ленина Коли Мяготина. Здесь подрядчик завершает ремонт от Пролетарской до Ленина и переходит на следующий этап в сторону Томина», — указано в сообщении ресурсоснабжающей компании. В «Водном Союзе» пояснили, что работать на этом участке будут в ускоренном режиме, чтобы быстрее открыть проезд по улице Ленина. Ранее URA.RU писало, что на улице Коли Мяготина меняют сети холодного водоснабжения и водоотведения. Из-за этого участки улицы временно закрывают для движения транспорта. Ремонт планируют закончить летом этого года.

В Кургане на пять дней закроют движение транспорта на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «С 3 февраля и сроком на пять дней будет закрыто движение на перекрестке улиц Ленина Коли Мяготина. Здесь подрядчик завершает ремонт от Пролетарской до Ленина и переходит на следующий этап в сторону Томина», — указано в сообщении ресурсоснабжающей компании. В «Водном Союзе» пояснили, что работать на этом участке будут в ускоренном режиме, чтобы быстрее открыть проезд по улице Ленина. Ранее URA.RU писало, что на улице Коли Мяготина меняют сети холодного водоснабжения и водоотведения. Из-за этого участки улицы временно закрывают для движения транспорта. Ремонт планируют закончить летом этого года.