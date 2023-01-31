Павлу Рябчуку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного проректора Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павла Рябчука, обвиняемого в получении взяток от студентов, отправили под домашний арест на два месяца. Такое решение 1 февраля принял Тракторозаводский суд, передает корреспондент URA.RU.

«Избрать в отношении Павла Рябчука меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 30 марта 2023 года. Ходатайство следствия удовлетворить», — зачитала решение судья Олеся Бескосова.

В ходе слушания выяснилось, что Рябчук имеет судимость. В 2021 году его на два с половиной года лишили водительских прав за пьяное вождение и назначили 300 часов обязательных работ. Также в зале суда он признал свою вину в получении взяток и назвал всех, от кого принимал деньги. Рябчук просил, при избрании меры пресечения, учесть, что ему периодически приходится ездить с сыном в областной центр на лечение.

В этот же день избрали меру пресечения замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антону Семченко. Его также обвиняют в получении взяток. Следствие считает, что он действовал в тандеме с Рябчуком. В суде он признал свою вину.

Семченко задержали 30 января. На следующий день был задержан сам Рябчук. По версии следствия, проректор за определенную плату писал студентам дипломные работы. Также на финансовой основе он оказывал им помощь в пересдаче экзаменов.

Павла Рябчука отправили под домашний арест до конца марта 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU