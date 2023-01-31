Губернатора Махонина познакомили с новым ректором пермского университета

01 февраля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин пообщался с новым ректором вуза, который окончил он сам Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представили врио ректора ПГНИУ Игоря Германова. С новым руководителем вуза Махонина познакомил замминистра минобрнауки РФ, Петр Кучеренко. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона. «Дмитрий Махонин акцентировал внимание на важных для региона проектах. Это и программа развития университета, работа в рамках НОЦ и ряд других моментов», — отметили в ведомстве. Источник в политэлитах при этом подчеркнул, что пока Германов работает в статусе «исполняющего обязанности». Ему еще предстоит доказать, что он способен руководить одним из ведущих вузом региона. «Перед университетом стоят сложные и амбициозные задачи, связанные в том числе с реконструкцией кампуса. А этот проект на контроле у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Сейчас все зависит от Игоря Германова», — отметил собеседник. О том, что с занимающим с 2020 года должность ректора ПГНИУ Дмитрием Красильниковым не будет продлен контракт, стало известно 1 февраля. Красильников сейчас находится в одной из пермских больниц. И на работу он уже не выйдет.

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представили врио ректора ПГНИУ Игоря Германова. С новым руководителем вуза Махонина познакомил замминистра минобрнауки РФ, Петр Кучеренко. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона. «Дмитрий Махонин акцентировал внимание на важных для региона проектах. Это и программа развития университета, работа в рамках НОЦ и ряд других моментов», — отметили в ведомстве. Источник в политэлитах при этом подчеркнул, что пока Германов работает в статусе «исполняющего обязанности». Ему еще предстоит доказать, что он способен руководить одним из ведущих вузом региона. «Перед университетом стоят сложные и амбициозные задачи, связанные в том числе с реконструкцией кампуса. А этот проект на контроле у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Сейчас все зависит от Игоря Германова», — отметил собеседник. О том, что с занимающим с 2020 года должность ректора ПГНИУ Дмитрием Красильниковым не будет продлен контракт, стало известно 1 февраля. Красильников сейчас находится в одной из пермских больниц. И на работу он уже не выйдет.