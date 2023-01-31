31 января 2023

Губернатора Махонина познакомили с новым ректором пермского университета

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин пообщался с новым ректором вуза, который окончил он сам Фото:

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представили врио ректора ПГНИУ Игоря Германова. С новым руководителем вуза Махонина познакомил замминистра минобрнауки РФ, Петр Кучеренко. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

«Дмитрий Махонин акцентировал внимание на важных для региона проектах. Это и программа развития университета, работа в рамках НОЦ и ряд других моментов», — отметили в ведомстве.

Источник в политэлитах при этом подчеркнул, что пока Германов работает в статусе «исполняющего обязанности». Ему еще предстоит доказать, что он способен руководить одним из ведущих вузом региона. «Перед университетом стоят сложные и амбициозные задачи, связанные в том числе с реконструкцией кампуса. А этот проект на контроле у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Сейчас все зависит от Игоря Германова», — отметил собеседник.

О том, что с занимающим с 2020 года должность ректора ПГНИУ Дмитрием Красильниковым не будет продлен контракт, стало известно 1 февраля. Красильников сейчас находится в одной из пермских больниц. И на работу он уже не выйдет.

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Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представили врио ректора ПГНИУ Игоря Германова. С новым руководителем вуза Махонина познакомил замминистра минобрнауки РФ, Петр Кучеренко. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона. «Дмитрий Махонин акцентировал внимание на важных для региона проектах. Это и программа развития университета, работа в рамках НОЦ и ряд других моментов», — отметили в ведомстве. Источник в политэлитах при этом подчеркнул, что пока Германов работает в статусе «исполняющего обязанности». Ему еще предстоит доказать, что он способен руководить одним из ведущих вузом региона. «Перед университетом стоят сложные и амбициозные задачи, связанные в том числе с реконструкцией кампуса. А этот проект на контроле у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Сейчас все зависит от Игоря Германова», — отметил собеседник. О том, что с занимающим с 2020 года должность ректора ПГНИУ Дмитрием Красильниковым не будет продлен контракт, стало известно 1 февраля. Красильников сейчас находится в одной из пермских больниц. И на работу он уже не выйдет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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